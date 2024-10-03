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Posted 3 октября, 09:26

Published 3 октября, 09:26

Modified 3 октября, 09:28

Updated 3 октября, 09:28

Гидрометцентр оценил уровень радиации на территории Ростовской области

Гидрометцентр оценил уровень радиации на территории Ростовской области

3 октября 2024, 09:26
Фото: 73.mchs.gov.ru. иллюстрация
Гидрометцентр оценил уровень радиации на территории Ростовской области
Радиационно-опасные объекты на территории ЮФО, в том числе и в Ростовской области, работают исправно и не загрязняют окружающую среду, информирует Северо-Кавказское УГМС.

По данным на 2 октября 2024 года, в ЮФО мощность дозы гамма-излучения варьируется от 0,09 до 0,15 микрозиверт в час, что является нормой. Если говорить о Ростовской АЭС, то здесь уровень радиоактивного излучения составляет 0,11–0,15 микрозиверт в час. Ионизирующий фон не превышает естественного.

Стало известно о состоянии энергоблока Ростовской АЭС после обнаружения дефекта
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Радиация — это ионизирующее излучение, образующееся при распаде радиоактивных элементов. При этом люди ежедневно встречаются с ней. Дозу излучения человек получает от почвы, воздуха, воды и даже космоса, а другую часть облучения человек зарабатывает при медосмотрах, например, отправляясь на флюорографию или рентген.

Ранее на Ростовской АЭС отключали второй энергоблок. Как это отразилось на уровне радиации, смотрите в тексте RostovGazeta.

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