Гидрометцентр оценил уровень радиации на территории Ростовской области

Радиация — это ионизирующее излучение, образующееся при распаде радиоактивных элементов. При этом люди ежедневно встречаются с ней. Дозу излучения человек получает от почвы, воздуха, воды и даже космоса, а другую часть облучения человек зарабатывает при медосмотрах, например, отправляясь на флюорографию или рентген.