Гидрометцентр оценил уровень радиации на территории Ростовской области

Posted 3 октября, 09:26
Published 3 октября, 09:26
Modified 3 октября, 09:28
Updated 3 октября, 09:28
По данным на 2 октября 2024 года, в ЮФО мощность дозы гамма-излучения варьируется от 0,09 до 0,15 микрозиверт в час, что является нормой. Если говорить о Ростовской АЭС, то здесь уровень радиоактивного излучения составляет 0,11–0,15 микрозиверт в час. Ионизирующий фон не превышает естественного.
Радиация — это ионизирующее излучение, образующееся при распаде радиоактивных элементов. При этом люди ежедневно встречаются с ней. Дозу излучения человек получает от почвы, воздуха, воды и даже космоса, а другую часть облучения человек зарабатывает при медосмотрах, например, отправляясь на флюорографию или рентген.
Ранее на Ростовской АЭС отключали второй энергоблок. Как это отразилось на уровне радиации, смотрите в тексте RostovGazeta.