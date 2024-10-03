Глава управления ГИБДД пристыдил коллег из-за ситуации на Сержантова в Ростове

Posted 3 октября, 12:19
Published 3 октября, 12:19
Modified 3 октября, 12:22
Updated 3 октября, 12:22
Уже продолжительное время на улице Сержантова в Ростове сохраняется опасная дорожная ситуация. Рядом с кинотеатром «Юбилейный» появилась нелегальная парковка. Машины активно двигаются по Сержантова и мешают детям безопасно ходить в школу, детскую больницу и музыкальную школу. Об этой проблеме несколько раз писала RostovGazeta.
В марте этого года глава управления ГИБДД по региону Олег Богун заверил, что взял ситуацию на Сержантова под свой контроль. Для решения проблемы инспекторы связались с властями Ростова-на-Дону.
Но к началу октября ситуация на Сержантова никак не поменялась. На встрече с журналистами Олег Богун заявил, что ему стыдно за своих коллег, потому что он давал поручение разобраться с проблемой. Он добавил, что проконтролирует ситуацию лично.
«Ещё раз приношу свои извинения. Отработаем проблему и дадим обратную связь», — заключил Богун.
Справиться с нелегальной парковкой на Сержантова инспекторы и ростовские чиновники хотят установкой ограждений и бетонных блоков.
Через несколько часов после обсуждения проблемы на пресс-конференции местные жители сообщили об эвакуации машин рядом с «Юбилейным».