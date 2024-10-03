Интенсивность движения на М-4 в Ростовской области вдвое превысила норматив

Posted 3 октября, 10:55
Published 3 октября, 10:55
Modified 3 октября, 11:04
Updated 3 октября, 11:04
Нормативная интенсивность движения по федеральной трассе М-4 составляет 45 тысяч машин в сутки. Этот показатель превышен практически в два раза. В день по автомагистрали проезжает порядка 80 тысяч машин. За год их число выросло на шесть тысяч.
Превышение нормативной интенсивности зафиксировано и на других крупных трассах Ростовской области. Так, на трассе Р-280 «Новороссия» в сутки проезжает примерно 37 тысяч машин. Это на 1 800 больше, чем в прошлом году. На дороге «Ростов — Семикаракорск — Волгодонск» интенсивность движения составляет девять тысяч в сутки, что сразу на восемь тысяч больше год к году.
«На дороге „Самбек — Матвеев-Курган — Снежное — Граница с Украиной“ среднесуточная интенсивность движения транспорта составляет 10 тысяч в сутки. В прошлом году было девять тысяч в сутки», — заявил Олег Богун.
По его словам, интенсивность движения напрямую влияет на качество дорог. По большей части трассы страдают от транзитного транспорта.
Ранее сообщалось, что для водителей грузовиков могут увеличить штрафы в Ростове-на-Дону.