Интенсивность движения на М-4 в Ростовской области вдвое превысила норматив

Превышение нормативной интенсивности зафиксировано и на других крупных трассах Ростовской области. Так, на трассе Р-280 «Новороссия» в сутки проезжает примерно 37 тысяч машин. Это на 1 800 больше, чем в прошлом году. На дороге «Ростов — Семикаракорск — Волгодонск» интенсивность движения составляет девять тысяч в сутки, что сразу на восемь тысяч больше год к году.