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Posted 3 октября, 10:55

Published 3 октября, 10:55

Modified 3 октября, 11:04

Updated 3 октября, 11:04

В сутки по М-4 «Дон» проезжает порядка 80 тысяч машин

Интенсивность движения на М-4 в Ростовской области вдвое превысила норматив

3 октября 2024, 10:55
Фото: donland.ru
В сутки по М-4 «Дон» проезжает порядка 80 тысяч машин
В сутки по М-4 «Дон» проезжает порядка 80 тысяч машин, сообщил начальник управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Ростовской области Олег Богун.

Нормативная интенсивность движения по федеральной трассе М-4 составляет 45 тысяч машин в сутки. Этот показатель превышен практически в два раза. В день по автомагистрали проезжает порядка 80 тысяч машин. За год их число выросло на шесть тысяч.

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Превышение нормативной интенсивности зафиксировано и на других крупных трассах Ростовской области. Так, на трассе Р-280 «Новороссия» в сутки проезжает примерно 37 тысяч машин. Это на 1 800 больше, чем в прошлом году. На дороге «Ростов — Семикаракорск — Волгодонск» интенсивность движения составляет девять тысяч в сутки, что сразу на восемь тысяч больше год к году.

«На дороге „Самбек — Матвеев-Курган — Снежное — Граница с Украиной“ среднесуточная интенсивность движения транспорта составляет 10 тысяч в сутки. В прошлом году было девять тысяч в сутки», — заявил Олег Богун.
По его словам, интенсивность движения напрямую влияет на качество дорог.По его словам, интенсивность движения напрямую влияет на качество дорог.
По его словам, интенсивность движения напрямую влияет на качество дорог.. Фото: rostovgazeta.ru

По его словам, интенсивность движения напрямую влияет на качество дорог. По большей части трассы страдают от транзитного транспорта.

Ранее сообщалось, что для водителей грузовиков могут увеличить штрафы в Ростове-на-Дону.

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