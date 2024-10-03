Итоги четверга: в Ростове массово вырубают деревья, а в регионе пропадают люди

Posted 3 октября, 15:16
Published 3 октября, 15:16
Modified 3 октября, 15:18
Updated 3 октября, 15:18
В Ростовской области увеличилось число ДТП. С января по август 2024 года было зафиксировано 1852 аварии, что на 6,1% больше по сравнению с 2023 годом. Всего в ДТП погибли 328 человек. Смертность с начала этого года выросла на 7,2%. При этом число раненных в авариях увеличилось на 2%.
В основном дорожно-транспортные происшествия происходят из-за нарушения скоростного режима, правил проезда перекрестков, а также из-за управления автомобилем без прав. Если говорить про пешеходов, то чаще всего они провоцируют аварии, переходя дорогу в неположенном месте, останавливаясь на проезжей части без цели и не подчиняясь сигналам регулирования.
Добавим, что с начала года произошло 245 ДТП с участием детей до 16 лет. В этих авариях погибли 19 несовершеннолетних. Ещё 261 ребёнок получил травмы.
Утром 3 октября в центре Ростова-на-Дону недалеко от Греческого храма Благовещения Пресвятой Богородицы бригада рабочих начала подготовку территории для строительного проекта. Они огородили участок с зеленными насаждениями и вырубили все деревья в выделенной зоне. На месте проведения работ образовался пустырь.
Позднее глава Кировского района Наталья Симаченко рассказала, зачем рядом с Публичкой снесли деревья: там будет новая скейтплощадка. Она добавила, что территорию за греческим храмом благоустроят, а вместо спиленных деревьев высадят новые.
За сентябрь 2024 года в Ростовской области пропали 104 человека. Чуть больше половины из них найдены живыми — 53 человека. Два пропавших человека погибли, а 15 исчезнувших вернулись к родственникам.
По актуальным данным, поисковые отряды продолжают разыскивать 21 человека. Кроме того, есть и неподтвержденные заявки. Всего их 13 штук.
Добавим, что для более эффективного поиска волонтеры распространяются ориентировки, проверяются свидетельства и регулярно обновляют соцсети.