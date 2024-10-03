Итоги четверга: в Ростове массово вырубают деревья, а в регионе пропадают люди

В Ростовской области увеличилось число ДТП. С января по август 2024 года было зафиксировано 1852 аварии, что на 6,1% больше по сравнению с 2023 годом. Всего в ДТП погибли 328 человек. Смертность с начала этого года выросла на 7,2%. При этом число раненных в авариях увеличилось на 2%.