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Posted 3 октября, 04:19

Published 3 октября, 04:19

Modified 3 октября, 04:19

Updated 3 октября, 04:19

В Ростовской области за сентябрь меньше всего подорожали АИ-92 и АИ-95

К концу сентября бензин в Ростовской области подорожал почти до 76 рублей

3 октября 2024, 04:19
Фото: 1MI
В Ростовской области за сентябрь меньше всего подорожали АИ-92 и АИ-95
Росстат обновил данные о ценах на бензин и дизельное топливо на конец сентября во всех регионах России, в том числе и в Ростовской области.

Согласно статистическим данным на 30 сентября, средняя стоимость топлива в Ростовской за месяц выросла на 83 копейки и составила 59,91 рубля. Меньше всего изменилась средняя цена на бензин марки АИ-92, всего на 18 копеек. На конец сентября она составила 53,76 рубля. АИ-95 подорожал в сентябре на 19 копеек до 60,15 рубля.

Сразу на 4 рубля выросла средняя стоимость АИ-98, и, по последним данным, она составила 75,86 рубля за литр.

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Что касается дизельного топлива, средняя цена за литр выросла на 26 копеек и составила 63,06 рубля.

Ранее RostovGazeta рассказала о том, что с нового года стоимость билетов на поезда в Ростовской области может увеличиться свыше 11%.

До этого оптовые цены на картофель в Ростовской области подскочили почти вдвое.

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