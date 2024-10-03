К концу сентября бензин в Ростовской области подорожал почти до 76 рублей

Согласно статистическим данным на 30 сентября, средняя стоимость топлива в Ростовской за месяц выросла на 83 копейки и составила 59,91 рубля. Меньше всего изменилась средняя цена на бензин марки АИ-92, всего на 18 копеек. На конец сентября она составила 53,76 рубля. АИ-95 подорожал в сентябре на 19 копеек до 60,15 рубля.