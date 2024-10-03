К концу сентября бензин в Ростовской области подорожал почти до 76 рублей

Posted 3 октября, 04:19
Published 3 октября, 04:19
Modified 3 октября, 04:19
Updated 3 октября, 04:19
Согласно статистическим данным на 30 сентября, средняя стоимость топлива в Ростовской за месяц выросла на 83 копейки и составила 59,91 рубля. Меньше всего изменилась средняя цена на бензин марки АИ-92, всего на 18 копеек. На конец сентября она составила 53,76 рубля. АИ-95 подорожал в сентябре на 19 копеек до 60,15 рубля.
Сразу на 4 рубля выросла средняя стоимость АИ-98, и, по последним данным, она составила 75,86 рубля за литр.
Что касается дизельного топлива, средняя цена за литр выросла на 26 копеек и составила 63,06 рубля.
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