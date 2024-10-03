«Люди не выдерживают»: глава донского ГИБДД объяснил, почему не хватает инспекторов

Posted 3 октября, 11:17
Published 3 октября, 11:17
Modified 3 октября, 11:19
Updated 3 октября, 11:19
В рамках нацпроекта управление получило патрульные автомобили. Старый транспорт заменяют на новые машины марки Haval. Патрульные авто оснащены всеми необходимыми техническими средствами.
Но управлению ГИБДД не хватает сотрудников. Дефицит кадров оценили в примерно 10%.
«Уходят люди, которые достигли минимального пенсионного возраста. Они уходят на пенсию либо подыскивают себе работу в других направлениях. Большая нагрузка на личный состав в связи с изменением логистики и в связи с изменением интенсивности дорожного движения. Люди зачастую не выдерживают и уходят в другие профессии», — объяснил начальник управления Госавтоинспекции по региону Олег Богун.
Ранее власти Ростовской области придумали, как избавиться от кадрового голода.