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Posted 3 октября, 11:17

Published 3 октября, 11:17

Modified 3 октября, 11:19

Updated 3 октября, 11:19

«Люди не выдерживают»: глава донского ГИБДД объяснил, почему не хватает инспекторов

«Люди не выдерживают»: глава донского ГИБДД объяснил, почему не хватает инспекторов

3 октября 2024, 11:17
Фото: donland.ru
«Люди не выдерживают»: глава донского ГИБДД объяснил, почему не хватает инспекторов

Глава ГИБДД по Ростовской области объяснил, почему не хватает инспекторов

Личный состав управления ГИБДД испытывает большую нагрузку, рассказал начальник управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Ростовской области Олег Богун.

В рамках нацпроекта управление получило патрульные автомобили. Старый транспорт заменяют на новые машины марки Haval. Патрульные авто оснащены всеми необходимыми техническими средствами.

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Но управлению ГИБДД не хватает сотрудниковНо управлению ГИБДД не хватает сотрудников
Но управлению ГИБДД не хватает сотрудников. Фото: rostovgazeta.ru

Но управлению ГИБДД не хватает сотрудников. Дефицит кадров оценили в примерно 10%.

«Уходят люди, которые достигли минимального пенсионного возраста. Они уходят на пенсию либо подыскивают себе работу в других направлениях. Большая нагрузка на личный состав в связи с изменением логистики и в связи с изменением интенсивности дорожного движения. Люди зачастую не выдерживают и уходят в другие профессии», — объяснил начальник управления Госавтоинспекции по региону Олег Богун.

Ранее власти Ростовской области придумали, как избавиться от кадрового голода.

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