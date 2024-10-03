Машины встали в пробке на выезде на М-4 «Дон» из-за ремонта под Ростовом-на-Дону

Posted 3 октября, 09:02
Published 3 октября, 09:02
Modified 3 октября, 09:05
Updated 3 октября, 09:05
Утром 3 октября перед автодорогой М-4 «Дон» парализовало движение. Речь идет об участке Новочеркасского шоссе от поселка Красный в сторону поселка Красный Колос. Пробка растянулась примерно на 3,94 километра.
Предположительно, проезд затруднен из-за дорожных работ, которые ведутся на Ростовском транспортном кольце.
Напомним, что проблемы с движением могут возникнуть и на самой М-4 «Дон» из-за ремонта трассы, который начался 30 сентября 2024 года. С 1038-го километра по 1063-й километр открыта только одна полоса.