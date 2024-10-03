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Posted 3 октября, 09:02

Published 3 октября, 09:02

Modified 3 октября, 09:05

Updated 3 октября, 09:05

Машины встали в пробке на выезде на М-4 «Дон» из-за ремонта под Ростовом-на-Дону

Машины встали в пробке на выезде на М-4 «Дон» из-за ремонта под Ростовом-на-Дону

3 октября 2024, 09:02
Фото: Unsplash
Машины встали в пробке на выезде на М-4 «Дон» из-за ремонта под Ростовом-на-Дону
В Ростовской области на съезде с Новочеркасского шоссе перед трассой М-4 «Дон» вырос автомобильный затор, актуальную информацию предоставил сервис «Яндекс Карты».

Утром 3 октября перед автодорогой М-4 «Дон» парализовало движение. Речь идет об участке Новочеркасского шоссе от поселка Красный в сторону поселка Красный Колос. Пробка растянулась примерно на 3,94 километра.

Предположительно, проезд затруднен из-за дорожных работ, которые ведутся на Ростовском транспортном кольце.

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Видео: ТГ don_mash. Перед трассой М-4 «Дон» в Ростовской области образовалась пробка

Напомним, что проблемы с движением могут возникнуть и на самой М-4 «Дон» из-за ремонта трассы, который начался 30 сентября 2024 года. С 1038-го километра по 1063-й километр открыта только одна полоса.

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