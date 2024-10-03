На вещевом рынке в Ростове вручили повестки в военкомат

В этот раз силовики нагрянули с рейдами на вещевой рынок в Ростове и сельскохозяйственную ярмарку в хуторе Ленина. На обоих объектах проверили 312 мигрантов. В ходе мероприятия было установлено, что 61 натурализованный гражданин страны не встал на воинский учет. Полицейские выдали этим мужчинам повестки в военкомат.