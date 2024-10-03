На вещевом рынке в Ростове вручили повестки в военкомат

Posted 3 октября, 13:35
Published 3 октября, 13:35
Modified 3 октября, 13:37
Updated 3 октября, 13:37
В этот раз силовики нагрянули с рейдами на вещевой рынок в Ростове и сельскохозяйственную ярмарку в хуторе Ленина. На обоих объектах проверили 312 мигрантов. В ходе мероприятия было установлено, что 61 натурализованный гражданин страны не встал на воинский учет. Полицейские выдали этим мужчинам повестки в военкомат.
Добавим, что проверка также показала нарушения условий пребывания в стране или сроков получения патента на работу.
Ранее строителям жилого комплекса в донской столице массово вручили повестки. Их получили около 30 бывших иностранцев.
До этого появились сведения о том, что мигрантов в Ростове-на-Дону начнут тестировать на знания русского языка и истории РФ.