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Posted 3 октября, 13:35

Published 3 октября, 13:35

Modified 3 октября, 13:37

Updated 3 октября, 13:37

В Ростовской области свыше 60 экс-мигрантов получили повестки в военкомат

На вещевом рынке в Ростове вручили повестки в военкомат

3 октября 2024, 13:35
Фото: ВСО СК РФ по Ростовскому гарнизону
В Ростовской области свыше 60 экс-мигрантов получили повестки в военкомат

В Ростовской области свыше 60 бывших мигрантов получили повестки в военкомат

В Ростовской области прошла проверка бывших мигрантов, которые получили гражданство РФ. Выяснилось, что 61 натурализованный гражданин не встал на воинский учет, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на военное следственное управление СК РФ по ЮВО.

В этот раз силовики нагрянули с рейдами на вещевой рынок в Ростове и сельскохозяйственную ярмарку в хуторе Ленина. На обоих объектах проверили 312 мигрантов. В ходе мероприятия было установлено, что 61 натурализованный гражданин страны не встал на воинский учет. Полицейские выдали этим мужчинам повестки в военкомат.

Добавим, что проверка также показала нарушения условий пребывания в стране или сроков получения патента на работу.

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проверка также показала нарушения в условиях пребывания в странепроверка также показала нарушения в условиях пребывания в стране
проверка также показала нарушения в условиях пребывания в странепроверка также показала нарушения в условиях пребывания в стране
проверка также показала нарушения в условиях пребывания в стране. Фото: ВСО СК РФ по Ростовскому гарнизону

Ранее строителям жилого комплекса в донской столице массово вручили повестки. Их получили около 30 бывших иностранцев.

До этого появились сведения о том, что мигрантов в Ростове-на-Дону начнут тестировать на знания русского языка и истории РФ.

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