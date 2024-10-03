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Posted 3 октября, 17:00

Published 3 октября, 17:00

Modified 3 октября, 17:02

Updated 3 октября, 17:02

Смертельно опасный птичий грипп обнаружили в Ростовской области

Начали гибнуть утки: смертельно опасный грипп обнаружили в Ростовской области

3 октября 2024, 17:00
Фото: 1MI
Смертельно опасный птичий грипп обнаружили в Ростовской области

Птичий грипп обнаружили в хуторе Ростовской области

На территории Ростовской области выявили птичий грипп, смертельно опасный для человека и животных, сообщает администрация хутора Бакланники Семикаракорского района.

Случай заражения этим вирусом зафиксировали в хуторе Ягодинка Октябрьского района. Там в одном из хозяйств начали гибнуть утки. Хозяева заподозрили неладное и вызвали специалистов областной станции по борьбе с болезнями животных. Эксперты провели анализы одной из погибших птиц. Оказалось, она была больна птичьим гриппом (вирус А субтипа H5).

Очевидно, теперь решается вопрос о введении карантина или других ограничений, чтобы предотвратить распространение опасного вируса.

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Грипп птиц относится к острым инфекционным болезням, он поражает органы пищеварения и дыхания. Характеризуется высокой летальностью. Чаще всего им болеют мигрирующие птицы, например, дикие утки. Как правило, птицы теряют аппетит, перестают нестись, мучаются жаждой. Лечение, как правило не проводится. Больную птицу просто уничтожают, чтобы не допустить распространения.

Птичий грипп опасен не только для птиц., но и для человека. С 2013 года в ВОЗ зарегистрировано более 1500 подтвержденных случаев заражения людей. При этом 616 из них оказались смертельными (летальность составила 39%).

В июне карантин вводили в Тарасовском районе Ростовской области из-за бешенства у собаки.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Птицы#Карантин#Птичий грипп#Болезни животных#Человек#Эпидемия#Заражение#Вирус
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