Не биооружие: Россельхознадзор рассказал об обнаруженном на листве под Гуково налете

Будут ли предприняты меры по исцелению растительности от грибка, в официальном ответе не уточняется. А между тем, ранее, со ссылкой на слова эколога, RostovGazeta сообщала, что поврежденные мучнистой росой деревья и кусты надо лечить. Это заразное заболевание, которое имеет особенность к распространению.