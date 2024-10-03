Не биооружие: Россельхознадзор рассказал об обнаруженном на листве под Гуково налете

Posted 3 октября, 09:41
Published 3 октября, 09:41
Modified 3 октября, 09:43
Updated 3 октября, 09:43
О появлении белого налета на листьях деревьев и кустов в Ростовской области RostovGazeta сообщил житель Гуково. Много странных «белых» листьев очевидец зафиксировал на растениях в пригороде — в хуторе Ясный Красносулинского района.
В Россельхознадзоре сообщили, что собранные образцы с белым налетом исследовали в лаборатории Южного филиала ФГБУ «ВНИИКР» Ростова. По полученным результатам стало ясно, что опасности для людей он не представляет.
Согласно официальному ответу, в образцах выявлен не карантинный объект — род грибов Erysiphe sp. Он и стал причиной появления белого налета на листве деревьев и кустов.
Согласно информации из открытых источников, этот род грибов является мучнисторосяным, и вызывает у растений болезнь — мучнистую росу.
Будут ли предприняты меры по исцелению растительности от грибка, в официальном ответе не уточняется. А между тем, ранее, со ссылкой на слова эколога, RostovGazeta сообщала, что поврежденные мучнистой росой деревья и кусты надо лечить. Это заразное заболевание, которое имеет особенность к распространению.