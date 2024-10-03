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Posted 3 октября, 09:41

Published 3 октября, 09:41

Modified 3 октября, 09:43

Updated 3 октября, 09:43

Россельхознадзор рассказал, что за грибок обнаружили на листве растений под Гуково

Не биооружие: Россельхознадзор рассказал об обнаруженном на листве под Гуково налете

3 октября 2024, 09:41
Фото: Россельхознадзор. иллюстрация
Россельхознадзор рассказал, что за грибок обнаружили на листве растений под Гуково

Россельхознадзор рассказал об обнаруженном на листве под Гуково налете

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Лабораторные исследования показали, что в отобранных образцах вегетативных частей растений хуторе Ясный донского края, карантинных объектов не обнаружено. Об этом RostovGazeta сообщили в управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

О появлении белого налета на листьях деревьев и кустов в Ростовской области RostovGazeta сообщил житель Гуково. Много странных «белых» листьев очевидец зафиксировал на растениях в пригороде — в хуторе Ясный Красносулинского района.

В Россельхознадзоре сообщили, что собранные образцы с белым налетом исследовали в лаборатории Южного филиала ФГБУ «ВНИИКР» Ростова. По полученным результатам стало ясно, что опасности для людей он не представляет.

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Согласно официальному ответу, в образцах выявлен не карантинный объект — род грибов Erysiphe sp. Он и стал причиной появления белого налета на листве деревьев и кустов.

Согласно информации из открытых источников, этот род грибов является мучнисторосяным, и вызывает у растений болезнь — мучнистую росу.

Будут ли предприняты меры по исцелению растительности от грибка, в официальном ответе не уточняется. А между тем, ранее, со ссылкой на слова эколога, RostovGazeta сообщала, что поврежденные мучнистой росой деревья и кусты надо лечить. Это заразное заболевание, которое имеет особенность к распространению.

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