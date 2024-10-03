Омбудсмен призвал разнообразить спорт на уроках физкультуры в школах Ростова

Еще в 2018 году стало известно, что в шести школах Ростовской области в качестве дополнительного урока физкультуры ввели гольф. Тогда, президент региональной федерации гольфа сообщил, что будут прикладываться все усилия, чтобы число интересующихся этим видом спорта увеличилось в разы.