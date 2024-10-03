Омбудсмен призвал разнообразить спорт на уроках физкультуры в школах Ростова

Posted 3 октября, 06:50
Published 3 октября, 06:50
Modified 3 октября, 06:52
Updated 3 октября, 06:52
Еще в 2018 году стало известно, что в шести школах Ростовской области в качестве дополнительного урока физкультуры ввели гольф. Тогда, президент региональной федерации гольфа сообщил, что будут прикладываться все усилия, чтобы число интересующихся этим видом спорта увеличилось в разы.
Однако времена меняются. Министерством просвещения России подготовлен проект приказа об исключении гольфа и чир-спорта из уроков физической культуры в школах. Он был опубликован на федеральном портале правовых инициатив.
Уточняется, что эти дисциплины практикуют за рубежом, они не соответствуют нашему историческому опыту и традициям.
В случае одобрения, приказ вступит в силу с нового учебного года.
«Последние годы в школах на уроках физической культуры приветствуется максимальное количество физических активностей. Делается это для того, чтобы у ребенка был выбор в пользу спорта. Например, если по состоянию здоровья школьник не может играть в футбол, он выбирает другой вид спорта, который соответствует его уровню здоровья и интересам», — отмечает Владимир Гайворонский.
Собеседник делится мнением, что разнообразие физических активностей на уроках физкультуры в школах — это правильный подход. По словам эксперта, в школы внедряли плавание, шахматы, единоборства.
«В школах нужно культивировать нормальные виды спорта, чтобы у детей была физическая активность, которой они бы с удовольствием занимались», — уверен спикер.
Омбудсмен высказывает мнение, что от исключения гольфа и чир-спорта из программ ростовских школ, ученики никак не пострадают.
«Давайте откровенно. Гольф в ростовской школе — это больше какая-то экзотика, поскольку содержать поле для гольфа удовольствие дорогостоящее. А что касается чир-спорта, то я не припомню, чтобы он присутствовал на занятиях по физической культуре в донских школах. Чир-спорт у нас больше прижился из-за зрелищности, но не в школьной, а в вузовской среде», — резюмирует собеседник.
Ранее RostovGazeta выясняла, почему занятия физкультурой полезны в любом возрасте.