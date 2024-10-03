rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 октября, 06:50

Published 3 октября, 06:50

Modified 3 октября, 06:52

Updated 3 октября, 06:52

Омбудсмен призвал разнообразить спорт на уроках физкультуры в школах Ростова

Омбудсмен призвал разнообразить спорт на уроках физкультуры в школах Ростова

3 октября 2024, 06:50
Фото: 1MI
Омбудсмен призвал разнообразить спорт на уроках физкультуры в школах Ростова
Сюжет
Эксклюзив
Новые виды спорта добавляются в практику физической культуры школ Ростовской области. Чем их больше, тем лучше для детей. У школьников должен быть выбор, сообщил RostovGazeta председатель Ростовского облпрофсоюза образования Владимир Гайворонский.

Еще в 2018 году стало известно, что в шести школах Ростовской области в качестве дополнительного урока физкультуры ввели гольф. Тогда, президент региональной федерации гольфа сообщил, что будут прикладываться все усилия, чтобы число интересующихся этим видом спорта увеличилось в разы.

Однако времена меняются. Министерством просвещения России подготовлен проект приказа об исключении гольфа и чир-спорта из уроков физической культуры в школах. Он был опубликован на федеральном портале правовых инициатив.

Уточняется, что эти дисциплины практикуют за рубежом, они не соответствуют нашему историческому опыту и традициям.

Гольф начали преподавать в школах Ростовской области
Узнать подробнее

В случае одобрения, приказ вступит в силу с нового учебного года.

«Последние годы в школах на уроках физической культуры приветствуется максимальное количество физических активностей. Делается это для того, чтобы у ребенка был выбор в пользу спорта. Например, если по состоянию здоровья школьник не может играть в футбол, он выбирает другой вид спорта, который соответствует его уровню здоровья и интересам», — отмечает Владимир Гайворонский.
В случае одобрения, приказ вступит в силу с нового учебного года.В случае одобрения, приказ вступит в силу с нового учебного года.
В случае одобрения, приказ вступит в силу с нового учебного года.. Фото: 1MI

Собеседник делится мнением, что разнообразие физических активностей на уроках физкультуры в школах — это правильный подход. По словам эксперта, в школы внедряли плавание, шахматы, единоборства.

«В школах нужно культивировать нормальные виды спорта, чтобы у детей была физическая активность, которой они бы с удовольствием занимались», — уверен спикер.
Самбо появится на уроках физкультуры в школах в Ростовской области
Узнать подробнее

Омбудсмен высказывает мнение, что от исключения гольфа и чир-спорта из программ ростовских школ, ученики никак не пострадают.

«Давайте откровенно. Гольф в ростовской школе — это больше какая-то экзотика, поскольку содержать поле для гольфа удовольствие дорогостоящее. А что касается чир-спорта, то я не припомню, чтобы он присутствовал на занятиях по физической культуре в донских школах. Чир-спорт у нас больше прижился из-за зрелищности, но не в школьной, а в вузовской среде», — резюмирует собеседник.

Ранее RostovGazeta выясняла, почему занятия физкультурой полезны в любом возрасте.

Ученые: Физкультурой полезно начать заниматься в любом возрасте
Узнать подробнее
Читайте также:
Пятиклассник умер во время физкультуры в Ростовской областиВ Ростовской области учитель физкультуры отделался штрафом после смерти школьникаСотрудницу центра физкультуры Ростова-на-Дону осудили за похищение 2,4 млн рублей
#Дарья Демидова#Общество#Спорт#Эксклюзив#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Школа#Здоровье#Школьники#Ростов#Физкультура#Ученики#Гольф#Чир-спорт
Подпишитесь