Онлайн-магазины в США обяжут предупреждать покупателей игр о лицензии

В современных реалиях закрытие серверов игры означает, что она больше не доступна. Примером этого является гоночная игра The Crew от Ubisoft. После того как серверы игры закрыли, пользователи потеряли доступ даже к одиночной кампании. Такая же ситуация и с цифровыми копиями книг, фильмов и музыки. Так, недавно Sony удалила из библиотек пользователей контент от Discovery. Однако в результате скандала он был возвращён.