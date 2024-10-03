Онлайн-магазины в США обяжут предупреждать покупателей игр о лицензии

Posted 3 октября, 09:25
Published 3 октября, 09:25
Modified 3 октября, 09:27
Updated 3 октября, 09:27
Портал newkhakasiya.online пишет, что рынок развлекательного контента сильно изменился. Если раньше геймерам приходилось покупать диск с игрой, которая была доступна, пока с диском всё в порядке, то теперь приобретается цифровая копия, и многие игры требуют регулярного подключения к интернету.
В современных реалиях закрытие серверов игры означает, что она больше не доступна. Примером этого является гоночная игра The Crew от Ubisoft. После того как серверы игры закрыли, пользователи потеряли доступ даже к одиночной кампании. Такая же ситуация и с цифровыми копиями книг, фильмов и музыки. Так, недавно Sony удалила из библиотек пользователей контент от Discovery. Однако в результате скандала он был возвращён.
Из этого следует, что пользователи не покупают, а арендуют контент на неопределенный срок, который может истечь в любой момент. Эту ситуацию заметили калифорнийские власти и приняли новый закон. Теперь цифровые площадки не смогут использовать слова «покупка» и «приобретение», если не будет предупреждения о том, что приобретается именно временная лицензия.
За невыполнение новых требований компании могут получить штраф в размере 2,5 тысячи долларов за каждую продажу. Данное нововведение не коснётся игр, которые не требуют подключения к интернету, и игр, которые предоставляются по подписке.