rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 октября, 09:25

Published 3 октября, 09:25

Modified 3 октября, 09:27

Updated 3 октября, 09:27

Онлайн-магазины в США обяжут предупреждать покупателей игр о лицензии

Онлайн-магазины в США обяжут предупреждать покупателей игр о лицензии

3 октября 2024, 09:25
Фото: Изображение Midjourney
Цифровые магазины, такие как Steam или GOG, в Калифорнии будут предупреждать покупателей о том, что они приобретают не саму игру, а лицензию на её использование. Соответствующий закон приняли власти штата.

Портал newkhakasiya.online пишет, что рынок развлекательного контента сильно изменился. Если раньше геймерам приходилось покупать диск с игрой, которая была доступна, пока с диском всё в порядке, то теперь приобретается цифровая копия, и многие игры требуют регулярного подключения к интернету.

В современных реалиях закрытие серверов игры означает, что она больше не доступна. Примером этого является гоночная игра The Crew от Ubisoft. После того как серверы игры закрыли, пользователи потеряли доступ даже к одиночной кампании. Такая же ситуация и с цифровыми копиями книг, фильмов и музыки. Так, недавно Sony удалила из библиотек пользователей контент от Discovery. Однако в результате скандала он был возвращён.

Из этого следует, что пользователи не покупают, а арендуют контент на неопределенный срок, который может истечь в любой момент. Эту ситуацию заметили калифорнийские власти и приняли новый закон. Теперь цифровые площадки не смогут использовать слова «покупка» и «приобретение», если не будет предупреждения о том, что приобретается именно временная лицензия.

За невыполнение новых требований компании могут получить штраф в размере 2,5 тысячи долларов за каждую продажу. Данное нововведение не коснётся игр, которые не требуют подключения к интернету, и игр, которые предоставляются по подписке.

Подпишитесь