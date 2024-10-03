Парень выжил в жутком ДТП в Ростовской области, но погиб под колесами другого авто

Posted 3 октября, 16:09
Published 3 октября, 16:09
Modified 3 октября, 16:13
Updated 3 октября, 16:13
ДТП случилось ранним утром 2 октября, около 04:30 мск. Водитель ВАЗ-2109 ехал по автодороге Элиста — Зимовники. На 164 километре трассы в Зимовниковском районе 21-летний парень наехал на боковой резерв и потерял управление. Машину занесло влево, она вылетела с дороги в поле и перевернулась.
— В результате ДТП погибла 25-летняя девушка, — уточнили в ведомстве.
Водитель чудом выжил. Парень выбрался из покореженной легковушки и вышел на трассу, чтобы попросить помощи у проезжающих автомобилистов. Однако тут же попал под колеса Lada Priora. Молодой человек получил смертельные травмы.
Водитель Priora, 22-летний парень и его пассажиры в возрасте 22 и 23 лет пострадали. Их доставили в больницу.
Ранее стало известно о пострадавших в массовом ДТП на улице Портовой в Ростове.