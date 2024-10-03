Парень выжил в жутком ДТП в Ростовской области, но погиб под колесами другого авто

ДТП случилось ранним утром 2 октября, около 04:30 мск. Водитель ВАЗ-2109 ехал по автодороге Элиста — Зимовники. На 164 километре трассы в Зимовниковском районе 21-летний парень наехал на боковой резерв и потерял управление. Машину занесло влево, она вылетела с дороги в поле и перевернулась.