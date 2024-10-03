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Posted 3 октября, 16:09

Published 3 октября, 16:09

Modified 3 октября, 16:13

Updated 3 октября, 16:13

Два человека погибли в ДТП на трассе в Ростовской области

Парень выжил в жутком ДТП в Ростовской области, но погиб под колесами другого авто

3 октября 2024, 16:09
Фото: УГИБДД по РО
Два человека погибли в ДТП на трассе в Ростовской области

Два человека погибли в ДТП на трассе в Ростовской области

На трассе в Ростовской области произошла авария, в которой погибла девушка-пассажирка. Водитель, который вышел на трассу, чтобы попросить помощи, попал под колеса другого авто, сообщает региональное УГИБДД.

ДТП случилось ранним утром 2 октября, около 04:30 мск. Водитель ВАЗ-2109 ехал по автодороге Элиста — Зимовники. На 164 километре трассы в Зимовниковском районе 21-летний парень наехал на боковой резерв и потерял управление. Машину занесло влево, она вылетела с дороги в поле и перевернулась.

— В результате ДТП погибла 25-летняя девушка, — уточнили в ведомстве.
Фото: УГИБДД по РО.
В Ростовской области водитель погиб в ДТП с «перевертышем»
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Водитель чудом выжил. Парень выбрался из покореженной легковушки и вышел на трассу, чтобы попросить помощи у проезжающих автомобилистов. Однако тут же попал под колеса Lada Priora. Молодой человек получил смертельные травмы.

Водитель Priora, 22-летний парень и его пассажиры в возрасте 22 и 23 лет пострадали. Их доставили в больницу.

Ранее стало известно о пострадавших в массовом ДТП на улице Портовой в Ростове.

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