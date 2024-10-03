Перелетел через клумбу: лихач на светофоре устроил массовое ДТП на Портовой в Ростове

Судя по дате на камере видеонаблюдения, ДТП на улице Портовой случилось 2 октября около 21:30 мск. Автор ролика стоял перед светофором и ждал зеленого сигнала. Как только он загорелся, по соседней полосе промчалась легковушка. Вероятно, автомобилист приблизился как раз к моменту, когда загорелся зеленый, и не стал сбавлять скорость. В это время поперек дороги проезжала другая машина — водитель разворачивался и не успел завершить маневр.