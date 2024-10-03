Перелетел через клумбу: лихач на светофоре устроил массовое ДТП на Портовой в Ростове

Posted 3 октября, 05:54
Published 3 октября, 05:54
Modified 3 октября, 05:56
Updated 3 октября, 05:56
Судя по дате на камере видеонаблюдения, ДТП на улице Портовой случилось 2 октября около 21:30 мск. Автор ролика стоял перед светофором и ждал зеленого сигнала. Как только он загорелся, по соседней полосе промчалась легковушка. Вероятно, автомобилист приблизился как раз к моменту, когда загорелся зеленый, и не стал сбавлять скорость. В это время поперек дороги проезжала другая машина — водитель разворачивался и не успел завершить маневр.
Авто едва соприкоснулись, но это оказалось достаточно, чтобы водитель, двигавшийся на большей скорости, потерял управление и вылетел на «встречку». Легковушка перескочила клумбу на разделительной полосе и впечаталась еще в одну машину.
Из-за аварии образовалась пробка. Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, ДТП обошлось без пострадавших.
— Боже, я даже не знаю, что сказать. Как он в мои ворота дома не влетел! Это прямо напротив моего дома, — пишет одна из подписчиц telegram-канала «Это Ростов, детка!», где появился видео.
— В Ростове почти никто скоростной режим не соблюдает, а потом вот такое случается, — подметили другие комментаторы.
Ранее появились кадры ДТП, в котором легковушка врезалась в подъезд жилого дома.
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