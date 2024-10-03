Подшипниковый завод ГПЗ-10 с вековой историей сносят в Ростове

Posted 3 октября, 04:27
Published 3 октября, 04:27
Modified 3 октября, 06:44
Updated 3 октября, 06:44
Фото появилось 2 октября. По словам местных жителей, вокруг корпусов установили синий строительный забор. Одно из зданий на снимке уже частично разрушено.
Что планируют построить на месте старого завода, неизвестно. Власти города и региона пока не упоминали о планах на этот участок земли.
В комментариях люди возмутились, что восстанавливать производство не стали, а вместо этого предпочли полностью избавиться от предприятия.
— Очень жалко, такой был хороший завод. Лучше бы восстановили свое производство подшипников, — пишут ростовчане. — Студенческую практику на нем проходила, только теплые воспоминания остались.
ГПЗ-10 существовал с 1938 года. Его открыли на базе подшипниковой мастерской. Во времена Великой Отечественной войны производство эвакуировали в Баку, а в 1946-м перезапустили в Ростове-на-Дону.
Ранее стало известно о сносе старинного здания на улице Седова.
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