Прожорливый хищник может оставить водоемы Ростовской области без рыбы

Posted 3 октября, 14:10
Published 3 октября, 14:10
Modified 3 октября, 14:12
Updated 3 октября, 14:12
По словам эколога, рыбакам в хуторе Лагутник в Азовском районе, все чаще вместе с красноперками на удочку стали попадаться тилапии. Спикер подозревает, что эту рыбу кто-то намеренно запустил в водоем.
«Тилапия — это инвазивный вид рыбы, с тропиков и субтропиков, который способен негативно влиять на местную экосистему», — отмечает Алексей Лебедев.
Собеседник объясняет, что этот прожорливый хищник обладает высокими темпами роста.
При этом одни считают тилапию вкусной рыбой, а другие опасаются ее употреблять. Связано это с ее всеядностью — тилапия питается любой органикой, которую находит в водоеме.
Еще одной серьезной проблемой, по словам эколога, стало появление большого количества мелких крабов в дельте Дона — в районе хутора Рогожкино.
«Это говорит о засолении водоемов. Притоки крупных рек Кубани и Дона в Азовское море сильно уменьшились. Черное море наступает на Азовское. Азовское — на Таганрогский залив, а он — на нашу дельту Дона. Из-за этого и тилапии, и крабы поднимаются сегодня выше по Дону, вверх по течению. Все это происходит из-за недостатка сброса пресной воды», — резюмирует эксперт.
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