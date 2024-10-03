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Posted 3 октября, 14:10

Published 3 октября, 14:10

Modified 3 октября, 14:12

Updated 3 октября, 14:12

Эколог рассказал, почему водоемы Ростовской области могут остаться без донской рыбы

Прожорливый хищник может оставить водоемы Ростовской области без рыбы

3 октября 2024, 14:10
Фото: donland.ru
Эколог рассказал, почему водоемы Ростовской области могут остаться без донской рыбы

Эколог рассказал, почему водоемы Ростовской области могут остаться без рыбы

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Эксклюзив
Эколог Алексей Лебедев сообщил RostovGazeta, что естественные водоемы Ростовской области могут остаться без мальков и традиционных донских рыб — леща, судака и мелкой щуки. А все потому, что кто-то запустил тилапий.

По словам эколога, рыбакам в хуторе Лагутник в Азовском районе, все чаще вместе с красноперками на удочку стали попадаться тилапии. Спикер подозревает, что эту рыбу кто-то намеренно запустил в водоем.

«Тилапия — это инвазивный вид рыбы, с тропиков и субтропиков, который способен негативно влиять на местную экосистему», — отмечает Алексей Лебедев.

Собеседник объясняет, что этот прожорливый хищник обладает высокими темпами роста.

«Если тилапии переживут зиму в Ростовской области и адаптируются к нашим условиям, они станут выедать мальков, любимых всем леща, судака, и даже мелкую щуку. То есть тилапия способна уничтожить разнообразие наших донских биоресурсов», — уточняет эксперт.
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При этом одни считают тилапию вкусной рыбой, а другие опасаются ее употреблять.При этом одни считают тилапию вкусной рыбой, а другие опасаются ее употреблять.
При этом одни считают тилапию вкусной рыбой, а другие опасаются ее употреблять.. Фото: wikimedia.org

При этом одни считают тилапию вкусной рыбой, а другие опасаются ее употреблять. Связано это с ее всеядностью — тилапия питается любой органикой, которую находит в водоеме.

Еще одной серьезной проблемой, по словам эколога, стало появление большого количества мелких крабов в дельте Дона — в районе хутора Рогожкино.

«Это говорит о засолении водоемов. Притоки крупных рек Кубани и Дона в Азовское море сильно уменьшились. Черное море наступает на Азовское. Азовское — на Таганрогский залив, а он — на нашу дельту Дона. Из-за этого и тилапии, и крабы поднимаются сегодня выше по Дону, вверх по течению. Все это происходит из-за недостатка сброса пресной воды», — резюмирует эксперт.

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