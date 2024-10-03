Российский бренд с глобальным размахом Desport приобщает ростовчан к спорту

Posted 3 октября, 10:17
Published 3 октября, 10:17
Modified 3 октября, 10:19
Updated 3 октября, 10:19
Как сообщает РБК, долгое время одним из самых популярных мест для покупки спортивного и туристического инвентаря были магазины сети «Декатлон». Секрет такой популярности прост: гарантированно качественные вещи здесь предлагали по разумным ценам. К лету 2022 года владелец сети принял решение приостановить работу магазинов, поскольку все логистические цепочки поставок товаров были разрушены.
Однако уже через год открылся первый в России магазин Desport, унаследовавший 18-летний опыт французского гиганта. Новый игрок сохранил широту ассортимента своего предшественника, предлагая товары для более чем 60 видов спорта под известными для россиян СТМ Декатлона, и многих мировых спортивных марок. И пошел дальше, развивая линейку товаров под собственными торговыми марками: DeWay, DeFit, DeWave, DeWheel и Derby.
Так, балансируя между амбициозными планами по импортозамещению и прагматичным подходом к международному сотрудничеству, Desport формирует новую модель мультивендорного спортивного ритейла.
Производство товаров под собственными марками осуществляется на ведущих площадках мира. Футбольные мячи под собственным брендом Derby производятся там же, где изготавливаются официальные мячи FIFA. Того же принципа в компании придерживаются и в отношении качества материала для производства одежды. Каталог насчитывает порядка 5 000 моделей.
При этом Desport не боится признавать, что некоторые технологичные продукты пока выгоднее импортировать. Компания идет на разумный компромисс, импортируя определенные категории товаров через прямые контракты с поставщиками. «Мы не занимаемся импортозамещением ради импортозамещения. Наш подход — разумный баланс. Если мы видим, что можем произвести продукт того же качества, что и мировые лидеры, мы делаем это. Если нет — ищем лучших поставщиков», — поясняет Дмитрий Страхов, генеральный директор Desport.
Компания стремится охватить максимально широкую аудиторию: от семей, выбирающих снаряжение для пикника, до профессиональных спортсменов, готовящихся к соревнованиям.
Особое внимание Desport уделяет сервису. Компания предлагает услуги по подготовке и обслуживанию спортивного оборудования на уровне, соответствующем запросам как профессиональных спортсменов, так и любителей активного отдыха.
«Мы не просто продаем снаряжение, мы создаем сообщество единомышленников», — отмечает Дмитрий Страхов. — Наша философия — сделать спорт доступным для каждого россиянина, и мы постоянно работаем над этим. Будучи полностью российским брендом, Desport чутко реагирует на обратную связь клиентов, непрерывно совершенствуя свои сервисы, расширяя ассортимент и улучшая качество услуг. Наша экосистема для активного образа жизни учитывает все нюансы российских реалий — от климатических особенностей до культурных традиций».