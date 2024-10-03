Российский бренд с глобальным размахом Desport приобщает ростовчан к спорту

При этом Desport не боится признавать, что некоторые технологичные продукты пока выгоднее импортировать. Компания идет на разумный компромисс, импортируя определенные категории товаров через прямые контракты с поставщиками. «Мы не занимаемся импортозамещением ради импортозамещения. Наш подход — разумный баланс. Если мы видим, что можем произвести продукт того же качества, что и мировые лидеры, мы делаем это. Если нет — ищем лучших поставщиков», — поясняет Дмитрий Страхов, генеральный директор Desport.