С ТСЖ в Ростове массово расторгают договоры на поставку электроэнергии

Posted 3 октября, 11:19
Published 3 октября, 11:19
Modified 3 октября, 11:21
Updated 3 октября, 11:21
С 1 октября текущего года «ТНС энерго Ростов-на-Дону» прекратил сотрудничество с девятью ТСЖ: «Авиатор», «Домъ Асмолова», «Геолог», «Приморское», «Закруткина-30», «Шарм», «Телецентр», «Уют» и «Стачки 31». Они накопили задолженность за электричество свыше 2,5 миллиона рублей.
На территории Ростовской области редко можно встретить проблемные ТСЖ. Так, из двух тысяч товариществ только 0,5% не оплачивают счета. Для того чтобы защитить интересы добропорядочных пользователей, компания приняла решение разорвать договоры с должниками.
Добавим, что жильцы этих девяти ТСЖ теперь будут получать счета напрямую от поставщика. При этом подписывать никакие дополнительные договоры не нужно.
До этого стало известно, что со 2 октября в Ростове-на-Дону начнутся массовые отключения света. Подробный список адресов размещен в материале RostovGazeta.