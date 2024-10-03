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Posted 3 октября, 11:19

Published 3 октября, 11:19

Modified 3 октября, 11:21

Updated 3 октября, 11:21

Здание ТСЖ «Домъ Асмолова»

С ТСЖ в Ростове массово расторгают договоры на поставку электроэнергии

3 октября 2024, 11:19
Фото: Яндекс. Карты
Здание ТСЖ «Домъ Асмолова»
Компания «ТНС энерго Ростов-на-Дону» остановила поставку электроэнергии в девять товариществ собственников жилья из-за многомиллионных долгов, сообщает поставщик.

С 1 октября текущего года «ТНС энерго Ростов-на-Дону» прекратил сотрудничество с девятью ТСЖ: «Авиатор», «Домъ Асмолова», «Геолог», «Приморское», «Закруткина-30», «Шарм», «Телецентр», «Уют» и «Стачки 31». Они накопили задолженность за электричество свыше 2,5 миллиона рублей.

На территории Ростовской области редко можно встретить проблемные ТСЖ. Так, из двух тысяч товариществ только 0,5% не оплачивают счета. Для того чтобы защитить интересы добропорядочных пользователей, компания приняла решение разорвать договоры с должниками.

Здание ТСЖ «Стачки 31»Здание ТСЖ «Стачки 31»
Здание ТСЖ «Стачки 31». Фото: Яндекс. Карты
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Добавим, что жильцы этих девяти ТСЖ теперь будут получать счета напрямую от поставщика. При этом подписывать никакие дополнительные договоры не нужно.

До этого стало известно, что со 2 октября в Ростове-на-Дону начнутся массовые отключения света. Подробный список адресов размещен в материале RostovGazeta.

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