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Posted 3 октября, 11:00

Published 3 октября, 11:00

Modified 3 октября, 11:02

Updated 3 октября, 11:02

Магнитные бури спровоцируют появление северного сияния в Ростовской области

Северное сияние могут увидеть жители Ростовской области 5 и 6 октября

3 октября 2024, 11:00
Фото: Unsplash
Магнитные бури спровоцируют появление северного сияния в Ростовской области
Из-за сильных магнитных бурь в ближайшие дни жители Ростовской области могут наблюдать редкое для южных широт северное сияние, проинформировал ведущий эксперт Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Он предупредил, что жителям России, в том числе и Ростовской области, нужно готовиться к продолжительным и сильным магнитным бурям, которые обрушатся на планету уже ночью 4 октября. Солнечная активность отражается на самочувствии людей и воздействует на слои атмосферы.

Так, в момент столкновения земной магнитосферой с заряженными частицами солнечного излучения, которое возникло в результате вспышки, в небе над Ростовской областью может возникнуть такое оптическое природное явление, как полярное сияние.

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«Повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями», — написал Леус в микроблоге.

До этого метеорологи рассказали о том, что геомагнитный шторм в семь баллов будет бушевать около 48 часов на территории Ростовской области.

Ранее RostovGazeta писала о том, что геомагнитная буря накроет Ростовскую область дважды в октябре.

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