Северное сияние могут увидеть жители Ростовской области 5 и 6 октября

Posted 3 октября, 11:00
Published 3 октября, 11:00
Modified 3 октября, 11:02
Updated 3 октября, 11:02
Он предупредил, что жителям России, в том числе и Ростовской области, нужно готовиться к продолжительным и сильным магнитным бурям, которые обрушатся на планету уже ночью 4 октября. Солнечная активность отражается на самочувствии людей и воздействует на слои атмосферы.
Так, в момент столкновения земной магнитосферой с заряженными частицами солнечного излучения, которое возникло в результате вспышки, в небе над Ростовской областью может возникнуть такое оптическое природное явление, как полярное сияние.
«Повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями», — написал Леус в микроблоге.
До этого метеорологи рассказали о том, что геомагнитный шторм в семь баллов будет бушевать около 48 часов на территории Ростовской области.
Ранее RostovGazeta писала о том, что геомагнитная буря накроет Ростовскую область дважды в октябре.