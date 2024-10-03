Северное сияние могут увидеть жители Ростовской области 5 и 6 октября

Он предупредил, что жителям России, в том числе и Ростовской области, нужно готовиться к продолжительным и сильным магнитным бурям, которые обрушатся на планету уже ночью 4 октября. Солнечная активность отражается на самочувствии людей и воздействует на слои атмосферы.