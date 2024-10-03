rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 октября, 15:00

Published 3 октября, 15:00

Modified 3 октября, 15:02

Updated 3 октября, 15:02

В Ростове-на-Дону резко возросла заболеваемость гриппом и ОРВИ

Стало известно, что за вирусы «цепляют» жители Ростова-на-Дону этой осенью

3 октября 2024, 15:00
Фото: Unsplash
В Ростове-на-Дону резко возросла заболеваемость гриппом и ОРВИ

В Ростове-на-Дону резко возросла заболеваемость гриппом и ОРВИ

Ростов-на-Дону вошел в число городов с активно растущим уровнем заболеваемости ОРВИ, пишет «Научно-исследовательский институт гриппа имени Смородинцева».

На 39 неделе текущего года, а именно с 23 по 29 сентября в Ростове-на-Дону зафиксировали начало эпидемии ОРВИ и гриппа. Порог заболеваемости населения превышен примерно на 20% в 24 городах страны, в том числе и в южной столице.

Однако по сравнению с предыдущей неделей суммарное количество заболевших не изменилось.

В Ростове-на-Дону врачи вскрыли ребенку желудок, доставая магнитные шарики
Узнать подробнее

Добавим, что чаще всего при обследовании врачи выявляют ОРВИ негриппозной этилогии, например, коронавирус, риновирусную или метапневмовирусную инфекции. На них приходится 21,4% заболеваний.

Ранее в донском регионе зарегистрировали первый случай заболевания новым штаммом COVID-19. XEC обнаружили только у двух россиян по всей стране.

До этого у жительницы Ростова-на-Дону с постоянной усталостью выявили редкую и смертельно опасную болезнь. Подробнее о проблемах с кровью в материале RostovGazeta.

Читайте также:
У постоянно уставшей жительницы Ростова-на-Дону нашли редкую смертельную болезньИтоги недели: Ростовскую область накрыла пыльная буря и новый штамм COVID-19В Ростове-на-Дону врачи вскрыли ребенку желудок, доставая магнитные шарики
#Регина Симакова#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ОРВИ#Врачи#Последние новости Ростова на сегодня#ОРВИ и грипп#Заболеваемость#Заболевание#Эпидемия#Больничные#Эпидсезон
Подпишитесь