Стало известно, что за вирусы «цепляют» жители Ростова-на-Дону этой осенью

На 39 неделе текущего года, а именно с 23 по 29 сентября в Ростове-на-Дону зафиксировали начало эпидемии ОРВИ и гриппа. Порог заболеваемости населения превышен примерно на 20% в 24 городах страны, в том числе и в южной столице.