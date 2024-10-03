Стало известно, что за вирусы «цепляют» жители Ростова-на-Дону этой осенью

Posted 3 октября, 15:00
Published 3 октября, 15:00
Modified 3 октября, 15:02
Updated 3 октября, 15:02
На 39 неделе текущего года, а именно с 23 по 29 сентября в Ростове-на-Дону зафиксировали начало эпидемии ОРВИ и гриппа. Порог заболеваемости населения превышен примерно на 20% в 24 городах страны, в том числе и в южной столице.
Однако по сравнению с предыдущей неделей суммарное количество заболевших не изменилось.
Добавим, что чаще всего при обследовании врачи выявляют ОРВИ негриппозной этилогии, например, коронавирус, риновирусную или метапневмовирусную инфекции. На них приходится 21,4% заболеваний.
Ранее в донском регионе зарегистрировали первый случай заболевания новым штаммом COVID-19. XEC обнаружили только у двух россиян по всей стране.
До этого у жительницы Ростова-на-Дону с постоянной усталостью выявили редкую и смертельно опасную болезнь. Подробнее о проблемах с кровью в материале RostovGazeta.