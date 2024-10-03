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Posted 3 октября, 12:22

Published 3 октября, 12:22

Modified 3 октября, 12:24

Updated 3 октября, 12:24

Начальник управления ГИБДД рассказал, где установят камеры в Ростовской области

Стало известно, куда перенесут дорожные камеры в Ростовской области

3 октября 2024, 12:22
Фото: donland.ru
Начальник управления ГИБДД рассказал, где установят камеры в Ростовской области

Начальник управления ГИБДД рассказал, где установят камеры в Ростовской области

На дорогах Ростовской области установлены 233 камеры фиксации нарушений, сообщил начальник управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону Олег Богун.

В этом году регион купил 20 новых передвижных комплексов фиксации дорожных нарушений. Всего в Ростовской области установлены 233 камеры, из них 132 — передвижные.

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С 1 сентября вступили в силу поправки в федеральный закон. Согласно им, камеры должны устанавливаться на перекрёстках, в аварийно-опасных местах, местах производства работ, рядом с пешеходными переходами и по выделенным полосам. Поэтому часть камер и комплексов переставят в другие места уже в ближайшее время.

Олег Богун заявил, что дорожные камеры остаются важнейшей мерой воздействия на водителей.Олег Богун заявил, что дорожные камеры остаются важнейшей мерой воздействия на водителей.
Олег Богун заявил, что дорожные камеры остаются важнейшей мерой воздействия на водителей.. Фото: rostovgazeta.ru

Олег Богун заявил, что дорожные камеры остаются важнейшей мерой воздействия на водителей. Только за восемь месяцев текущего года на водителей в Ростовской области наложили два миллиарда рублей штрафов. Взыскиваемость штрафов в регионе составляет 84%.

Также Олег Богун предупредил о резком росте ДТП с погибшими в Ростовской области.

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