Стало известно, куда перенесут дорожные камеры в Ростовской области

С 1 сентября вступили в силу поправки в федеральный закон. Согласно им, камеры должны устанавливаться на перекрёстках, в аварийно-опасных местах, местах производства работ, рядом с пешеходными переходами и по выделенным полосам. Поэтому часть камер и комплексов переставят в другие места уже в ближайшее время.