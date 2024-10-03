Стало известно, куда перенесут дорожные камеры в Ростовской области

Posted 3 октября, 12:22
Published 3 октября, 12:22
Modified 3 октября, 12:24
Updated 3 октября, 12:24
В этом году регион купил 20 новых передвижных комплексов фиксации дорожных нарушений. Всего в Ростовской области установлены 233 камеры, из них 132 — передвижные.
С 1 сентября вступили в силу поправки в федеральный закон. Согласно им, камеры должны устанавливаться на перекрёстках, в аварийно-опасных местах, местах производства работ, рядом с пешеходными переходами и по выделенным полосам. Поэтому часть камер и комплексов переставят в другие места уже в ближайшее время.
Олег Богун заявил, что дорожные камеры остаются важнейшей мерой воздействия на водителей. Только за восемь месяцев текущего года на водителей в Ростовской области наложили два миллиарда рублей штрафов. Взыскиваемость штрафов в регионе составляет 84%.
Также Олег Богун предупредил о резком росте ДТП с погибшими в Ростовской области.