rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 октября, 17:00

Published 3 октября, 17:00

Modified 3 октября, 17:02

Updated 3 октября, 17:02

Стало известно, зачем спилили деревья на Пушкинской в Ростове

Стало известно, зачем спилили деревья на Пушкинской в Ростове

3 октября 2024, 17:00
Фото: rostovgazeta.ru
Стало известно, зачем спилили деревья на Пушкинской в Ростове
В администрации Ростова сообщили, зачем спилили деревья на Пушкинской за греческим храмом.

По словам главы Кировского района Натальи Симачкенко, там появится новый скейт-парк. Территорию, прилегающую к нему, планируют благоустроить, и высадить вместо спиленных новые деревья.

— Будут снесены аварийные деревья, обрезаны сухостои. Помимо этого, в рамках проекта будут высажены новые деревья, зеленая изгородь, восстановлен газон, — рассказала чиновница. — К сожалению, на улице Пушкинской расположено много аварийных деревьев в силу своего возраста.

Кроме того, глава района заявила, что в осенний День древонасаждения на территории Кировского района планируют высадить еще сотню растений.

Власти планируют срубить около 300 деревьев на Западном в Ростове-на-Дону
Узнать подробнее

При этом ежегодно на излюбленной аллее ростовчан появляются новые деревья. За три года там появилось больше сотни лип, кленов, рябин и елей.

Как сообщала RostovGazeta, работы по спиливанию деревьев начались утром 3 октября в районе улицы Пушкинской и переулка Университетского.

Читайте также:
«Ждем новой беды»: жители Ростова массово жалуются на сухие деревья в городеШтормовой ветер повалил почти 70 деревьев в Ростове-на-ДонуШтормовой ветер в Ростове-на-Дону повалил почти полсотни деревьев
#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Благоустройство#Деревья#Ростов#Зеленая зона#Аварийные деревья#Пушкинская
Подпишитесь