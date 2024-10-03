Стало известно, зачем спилили деревья на Пушкинской в Ростове

Posted 3 октября, 17:00
Published 3 октября, 17:00
Modified 3 октября, 17:02
Updated 3 октября, 17:02
По словам главы Кировского района Натальи Симачкенко, там появится новый скейт-парк. Территорию, прилегающую к нему, планируют благоустроить, и высадить вместо спиленных новые деревья.
— Будут снесены аварийные деревья, обрезаны сухостои. Помимо этого, в рамках проекта будут высажены новые деревья, зеленая изгородь, восстановлен газон, — рассказала чиновница. — К сожалению, на улице Пушкинской расположено много аварийных деревьев в силу своего возраста.
Кроме того, глава района заявила, что в осенний День древонасаждения на территории Кировского района планируют высадить еще сотню растений.
При этом ежегодно на излюбленной аллее ростовчан появляются новые деревья. За три года там появилось больше сотни лип, кленов, рябин и елей.
Как сообщала RostovGazeta, работы по спиливанию деревьев начались утром 3 октября в районе улицы Пушкинской и переулка Университетского.