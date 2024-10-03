Три человека попали в больницу после массового ДТП на Портовой в Ростове

Posted 3 октября, 16:04
Published 3 октября, 16:04
Modified 3 октября, 16:06
Updated 3 октября, 16:06
Напомним, что вечером 2 октября на Портовой улице в Ростове-на-Дону произошла массовая авария. Стало известно, что 61-летний водитель Mazda дождался зеленого сигнала светофора, расположенного недалеко от дома № 412, резко начал поворот налево и врезался в автомобиль Honda Civic, который двигался по другой стороне дороги. Легковушку от сильного удара выбросило на встречную полосу, где он протаранил иномарку Hyundai i30. По инерции пострадали авто Hyundai Accent и такси Renault Logan.
В ДТП получили травмы три человека: 27-летний водитель и 49-летний пассажир Hyundai Accent, а также 21-летний автомобилист на Honda Civic. Сотрудники правоохранительных органов продолжают выяснение деталей инцидента.
Ранее в Ростовской области поезд переехал автомобиль, который остановился посередине железнодорожных путей.