Три человека попали в больницу после массового ДТП на Портовой в Ростове

Напомним, что вечером 2 октября на Портовой улице в Ростове-на-Дону произошла массовая авария. Стало известно, что 61-летний водитель Mazda дождался зеленого сигнала светофора, расположенного недалеко от дома № 412, резко начал поворот налево и врезался в автомобиль Honda Civic, который двигался по другой стороне дороги. Легковушку от сильного удара выбросило на встречную полосу, где он протаранил иномарку Hyundai i30. По инерции пострадали авто Hyundai Accent и такси Renault Logan.