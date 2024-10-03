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Posted 3 октября, 16:04

Published 3 октября, 16:04

Modified 3 октября, 16:06

Updated 3 октября, 16:06

Три человека попали в больницу после массового ДТП на Портовой в Ростове

Три человека попали в больницу после массового ДТП на Портовой в Ростове

3 октября 2024, 16:04
Фото: 1MI
Три человека попали в больницу после массового ДТП на Портовой в Ростове
В Ростове-на-Дону водитель не убедился в безопасности поворота, что привело к столкновению пяти машин, сообщила Госавтоинспекция региона.

Напомним, что вечером 2 октября на Портовой улице в Ростове-на-Дону произошла массовая авария. Стало известно, что 61-летний водитель Mazda дождался зеленого сигнала светофора, расположенного недалеко от дома № 412, резко начал поворот налево и врезался в автомобиль Honda Civic, который двигался по другой стороне дороги. Легковушку от сильного удара выбросило на встречную полосу, где он протаранил иномарку Hyundai i30. По инерции пострадали авто Hyundai Accent и такси Renault Logan.

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В ДТП получили травмы три человека: 27-летний водитель и 49-летний пассажир Hyundai Accent, а также 21-летний автомобилист на Honda Civic. Сотрудники правоохранительных органов продолжают выяснение деталей инцидента.

Ранее в Ростовской области поезд переехал автомобиль, который остановился посередине железнодорожных путей.

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