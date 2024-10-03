Уйдет под воду: мощные ливни накроют Ростов-на-Дону

Posted 3 октября, 06:09
Published 3 октября, 06:09
Modified 3 октября, 06:11
Updated 3 октября, 06:11
Ливень усилится в ночь на 9 октября, затем на пару дней немного утихнет, а в субботу, 12 числа, прольется с новой силой. Осадки закончатся только к вечеру. Не исключено, что за эти пять дней выпадет вся месячная норма.
Температура воздуха при этом снизится на 5-6 градусов: до +20…+21 днем и до +14…+16 — ночью. Правда по ощущениям будут все +17 из-за повышенной влажности и ветра.
Аналогичная погода будет и в других районах региона. На юге (Сальский, Песчанокопский), ожидается самый мощный ливень. Он пойдет 12 октября. На востоке (Зимовниковский, Дубовский районы) будет пауза между дождями 11 октября, в пятницу. А в северной части Ростовской области (Чертковский, Шолоховский районы) осадков не предвидится. Однако воздух все равно остынет до +19 градусов днем и до +11 — ночью.
Ранее стало известно, когда ударят заморозки на Дону.
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