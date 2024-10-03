Уйдет под воду: мощные ливни накроют Ростов-на-Дону

Аналогичная погода будет и в других районах региона. На юге (Сальский, Песчанокопский), ожидается самый мощный ливень. Он пойдет 12 октября. На востоке (Зимовниковский, Дубовский районы) будет пауза между дождями 11 октября, в пятницу. А в северной части Ростовской области (Чертковский, Шолоховский районы) осадков не предвидится. Однако воздух все равно остынет до +19 градусов днем и до +11 — ночью.