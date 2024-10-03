В Гидрометцентре песчаную бурю в Ростовской области признали аномалией

Posted 3 октября, 13:27
Published 3 октября, 13:27
Modified 3 октября, 13:29
Updated 3 октября, 13:29
Эксперт уточнил, что подобные явления привычны для южных регионов, например, Сахары, Китая и Центральной Азии, где очень много пустынь. Для России песчаные бури — аномалия.
Метеоролог объяснил, что пыльные бури накрывали часть России из-за аномальной погоды в сентябре. Очень теплая погода и отсутствие дождей привели к тому, что ветер поднял в воздух верхний слой почвы.
Необычайно жаркий сентябрь был не только в Ростовской, но и в Курской, Белгородской областях.
А в Москве температура воздуха в сентябре побила рекорд 1879 года. Как сообщает «Звезда», такая погода наблюдалась в столице из-за того, что она оказалась в теплой части антициклона. Кроме того, город прогревался из-за безоблачного неба.
Напомним, что сильнейшая за последние четыре года пыльная буря окутала Ростов в воскресенье, 29 сентября, и бушевала несколько дней. Из-за низкой видимости на дорогах автомобилисты сбили десятки животных.