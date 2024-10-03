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Posted 3 октября, 13:27

Published 3 октября, 13:27

Modified 3 октября, 13:29

Updated 3 октября, 13:29

Вильфанд назвал аномалией песчаную бурю в Ростовской области

В Гидрометцентре песчаную бурю в Ростовской области признали аномалией

3 октября 2024, 13:27
Фото: rostovgazeta.ru
Вильфанд назвал аномалией песчаную бурю в Ростовской области

Метеоролог Вильфанд назвал аномалией песчаную бурю в Ростовской области

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал песчаную бурю в Ростовской области аномалией, сообщают СМИ.

Эксперт уточнил, что подобные явления привычны для южных регионов, например, Сахары, Китая и Центральной Азии, где очень много пустынь. Для России песчаные бури — аномалия.

Метеоролог объяснил, что пыльные бури накрывали часть России из-за аномальной погоды в сентябре. Очень теплая погода и отсутствие дождей привели к тому, что ветер поднял в воздух верхний слой почвы.

Необычайно жаркий сентябрь был не только в Ростовской, но и в Курской, Белгородской областях.

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А в Москве температура воздуха в сентябре побила рекорд 1879 года. Как сообщает «Звезда», такая погода наблюдалась в столице из-за того, что она оказалась в теплой части антициклона. Кроме того, город прогревался из-за безоблачного неба.

Напомним, что сильнейшая за последние четыре года пыльная буря окутала Ростов в воскресенье, 29 сентября, и бушевала несколько дней. Из-за низкой видимости на дорогах автомобилисты сбили десятки животных.

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