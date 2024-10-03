В Госавтоинспекции предупредили о резком росте ДТП с погибшими в Ростовской области

За первые восемь месяцев 2024 года в области произошло 1 852 ДТП. Это на 6,1% больше, чем годом ранее. Аварии унесли жизни 328 человек. Смертность на дорогах с начала года увеличилась на 7,2%. На 2% выросло число пострадавших в авариях.