В Госавтоинспекции предупредили о резком росте ДТП с погибшими в Ростовской области

Posted 3 октября, 10:37
Published 3 октября, 10:37
Modified 3 октября, 10:39
Updated 3 октября, 10:39
За первые восемь месяцев 2024 года в области произошло 1 852 ДТП. Это на 6,1% больше, чем годом ранее. Аварии унесли жизни 328 человек. Смертность на дорогах с начала года увеличилась на 7,2%. На 2% выросло число пострадавших в авариях.
Основными причинами ДТП стали превышение скорости, нарушение правил проезда перекрёстков и очерёдности, управление транспортным средством без прав. Пешеходы чаще всего провоцировали аварии, пересекая дорогу вне перехода, находясь на проезжей части без цели её перейти и не подчиняясь сигналам регулирования.
Также с начала года произошло 245 дорожных аварий с участием детей до 16 лет. В этих ДТП погибли 19 несовершеннолетних. Ещё 261 ребёнок получил ранения.
Ранее автомобиль на скорости сбил 12-летнего школьника в Ростове.