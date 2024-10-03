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Posted 3 октября, 10:37

Published 3 октября, 10:37

Modified 3 октября, 10:39

Updated 3 октября, 10:39

В Ростовской области на 7,2% увеличилось число ДТП с погибшими в 2024 году

В Госавтоинспекции предупредили о резком росте ДТП с погибшими в Ростовской области

3 октября 2024, 10:37
Фото: donland.ru
В Ростовской области на 7,2% увеличилось число ДТП с погибшими в 2024 году

В Ростовской области на 7,2% увеличилось число ДТП с погибшими в 2024 году

Число дорожных аварий выросло в Ростовской области с начала года, заявил начальник управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону Олег Богун.

За первые восемь месяцев 2024 года в области произошло 1 852 ДТП. Это на 6,1% больше, чем годом ранее. Аварии унесли жизни 328 человек. Смертность на дорогах с начала года увеличилась на 7,2%. На 2% выросло число пострадавших в авариях.

Основными причинами ДТП стали превышение скорости, нарушение правил проезда перекрёстков и очерёдности, управление транспортным средством без прав. Пешеходы чаще всего провоцировали аварии, пересекая дорогу вне перехода, находясь на проезжей части без цели её перейти и не подчиняясь сигналам регулирования.

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Также с начала года произошло 245 дорожных аварий с участием детей до 16 лет.Также с начала года произошло 245 дорожных аварий с участием детей до 16 лет.
Также с начала года произошло 245 дорожных аварий с участием детей до 16 лет.. Фото: rostovgazeta.ru

Также с начала года произошло 245 дорожных аварий с участием детей до 16 лет. В этих ДТП погибли 19 несовершеннолетних. Ещё 261 ребёнок получил ранения.

Ранее автомобиль на скорости сбил 12-летнего школьника в Ростове.

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