В районе Пушкинской в Ростове-на-Дону рабочие массово спиливают деревья

Posted 3 октября, 09:54
Published 3 октября, 09:54
Modified 3 октября, 09:56
Updated 3 октября, 09:56
Утром 3 октября в Кировском районе Ростова-на-Дону, по всей видимости, началась подготовка к каким-то строительным работам. В настоящий момент рабочие массового спиливают деревья позади Греческого храма Благовещения Пресвятой Богородицы, расположенного на Университетском переулке.
Бригада оградила территорию и начала работы на густо засаженном участке улицы. В скором времени на месте проведения работ образуется пустырь.
Добавим, что администрация города не комментировала ситуацию, поэтому для чего ведется вырубка деревьев и что появится здесь вместо них, неизвестно.
Ранее стало известно, что власти засадят Ростов-на-Дону тысячами барбарисов, гортензий и злаковыми.