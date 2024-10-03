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Posted 3 октября, 09:54

Published 3 октября, 09:54

Modified 3 октября, 09:56

Updated 3 октября, 09:56

В центре Ростова-на-Дону рабочие массово спиливают деревья

В районе Пушкинской в Ростове-на-Дону рабочие массово спиливают деревья

3 октября 2024, 09:54
Фото: rostovgazeta.ru
В центре Ростова-на-Дону рабочие массово спиливают деревья
В центре Ростова-на-Дону начали подготовку территории для нового строительного проекта. Рабочие с самого утра пилят деревья, сообщает корреспондент RostovGazeta.

Утром 3 октября в Кировском районе Ростова-на-Дону, по всей видимости, началась подготовка к каким-то строительным работам. В настоящий момент рабочие массового спиливают деревья позади Греческого храма Благовещения Пресвятой Богородицы, расположенного на Университетском переулке.

Бригада оградила территорию и начала работы на густо засаженном участке улицы. В скором времени на месте проведения работ образуется пустырь.

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В центре Ростова-на-Дону рабочие массово спиливают деревьяВ центре Ростова-на-Дону рабочие массово спиливают деревья
В центре Ростова-на-Дону рабочие массово спиливают деревьяВ центре Ростова-на-Дону рабочие массово спиливают деревья
В центре Ростова-на-Дону рабочие массово спиливают деревьяВ центре Ростова-на-Дону рабочие массово спиливают деревья
В центре Ростова-на-Дону рабочие массово спиливают деревья. Фото: rostovgazeta.ru

Добавим, что администрация города не комментировала ситуацию, поэтому для чего ведется вырубка деревьев и что появится здесь вместо них, неизвестно.

Ранее стало известно, что власти засадят Ростов-на-Дону тысячами барбарисов, гортензий и злаковыми.

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