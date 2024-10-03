rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 октября, 15:37

Published 3 октября, 15:37

Modified 3 октября, 15:39

Updated 3 октября, 15:39

В Ростове-на-Дону 12-летний пешеход оказался под колесами автомобиля

В Ростове-на-Дону на дороге сбили 12-летнего школьника

3 октября 2024, 15:37
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону 12-летний пешеход оказался под колесами автомобиля
В Ростове-на-Дону 12-летний мальчик перебегал дорогу вне пешеходного перехода и попал под колеса иномарки, сообщает региональное УГИБДД.

Днем 2 октября на улице Каскадной произошла авария с участием ребенка. 12-летний мальчик переходил проезжую часть в неустановленном месте недалеко от дома №266. 31-летний водитель Daewoo Leganza не ожидала, что школьник выбежит на дорогу и не успела среагировать, мальчик попал под машину.

Ребенку понадобилась помощь врачей и его забрали в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.

Стало известно, куда перенесут дорожные камеры в Ростовской области
Узнать подробнее

Добавим, что рядом с местом происшествия находился пешеходный переход.

Ранее двух человек увезли на скорой после массового ДТП под Таганрогом. От автомобилей почти ничего не осталось. Подробнее об инциденте в материале RostovGazeta.

Читайте также:
Интенсивность движения на М-4 в Ростовской области вдвое превысила нормативВ Госавтоинспекции предупредили о резком росте ДТП с погибшими в Ростовской областиНа Космонавтов в Ростове два человека погибли, улетев под машину на мотоцикле
#Регина Симакова#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Транспорт#Ребенок#Водитель#Последние новости Ростова на сегодня#Автомобили#Пешеход#Пострадавший ребенок#Происшествия
Подпишитесь