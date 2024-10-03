В Ростове-на-Дону на дороге сбили 12-летнего школьника

Posted 3 октября, 15:37
Published 3 октября, 15:37
Modified 3 октября, 15:39
Updated 3 октября, 15:39
Днем 2 октября на улице Каскадной произошла авария с участием ребенка. 12-летний мальчик переходил проезжую часть в неустановленном месте недалеко от дома №266. 31-летний водитель Daewoo Leganza не ожидала, что школьник выбежит на дорогу и не успела среагировать, мальчик попал под машину.
Ребенку понадобилась помощь врачей и его забрали в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.
Добавим, что рядом с местом происшествия находился пешеходный переход.
Ранее двух человек увезли на скорой после массового ДТП под Таганрогом. От автомобилей почти ничего не осталось. Подробнее об инциденте в материале RostovGazeta.