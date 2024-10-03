В Ростове-на-Дону на дороге сбили 12-летнего школьника

Днем 2 октября на улице Каскадной произошла авария с участием ребенка. 12-летний мальчик переходил проезжую часть в неустановленном месте недалеко от дома №266. 31-летний водитель Daewoo Leganza не ожидала, что школьник выбежит на дорогу и не успела среагировать, мальчик попал под машину.