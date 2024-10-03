В Ростове в салонах МТС доступны смартфоны HUAWEI с выгодой до 8 тысяч рублей

— Например, в этом году интерес к смартфонам HUAWEI в розничной сети МТС оказался в 30 раз выше, чем в прошлом году, поэтому мы разработали новое предложение для наших покупателей. Для нас важно, чтобы наши клиенты могли получить самые выгодные предложения на рынке, — добавил Алексей Помозов.