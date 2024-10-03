В Ростове в салонах МТС доступны смартфоны HUAWEI с выгодой до 8 тысяч рублей

Posted 3 октября, 08:53
Published 3 октября, 08:53
Modified 3 октября, 08:55
Updated 3 октября, 08:55
Чтобы стать участником акции, абонентам МТС нужно выбрать акционный смартфон и добавить к покупке подписку экосистемы МТС Premium на 15 месяцев. При заказе через интернет-магазин скидка применится в корзине автоматически, а при оформлении заказа офлайн в магазине МТС нужно заранее необходимо сообщить продавцу о желании участвовать в акции.
Получить скидку смогут и абоненты других сотовых операторов, если выберут абонемент на тариф «МТС Больше» или «МТС Супер» на 3, 6 или 12 месяцев или тариф «МТС Проще» на 12 месяцев.
В МТС уточнили, что в акции принимают участие следующие модели смартфонов: HUAWEI Nova 12I, HUAWEI Nova 12S, HUAWEI Nova 12SE, HUAWEI Nova Y61, HUAWEI Nova Y72 и HUAWEI Pura 70.
По словам коммерческого директора розничной сети МТС Алексея Помозова, в последнее время клиенты все чаще делают выбор в пользу устройств марки HUAWEI.
— Например, в этом году интерес к смартфонам HUAWEI в розничной сети МТС оказался в 30 раз выше, чем в прошлом году, поэтому мы разработали новое предложение для наших покупателей. Для нас важно, чтобы наши клиенты могли получить самые выгодные предложения на рынке, — добавил Алексей Помозов.
Акция продлится до 31 октября 2024 года и распространяется на один комплект в чеке, пока товар есть в наличии. После окончания срока действия абонемента или подписки взимается плата по тарифному плану на стандартных условиях.