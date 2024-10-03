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Posted 3 октября, 08:53

Published 3 октября, 08:53

Modified 3 октября, 08:55

Updated 3 октября, 08:55

В Ростове в салонах МТС доступны смартфоны HUAWEI с выгодой до 8 тысяч рублей

В Ростове в салонах МТС доступны смартфоны HUAWEI с выгодой до 8 тысяч рублей

3 октября 2024, 08:53
Фото: МТС
Реклама. ПАО «МТС». erid: LjN8KMnn4
В ростовских магазинах МТС и в интернет-магазине оператора стартовало новое эксклюзивное предложение для покупателей смартфонов HUAWEI. При покупке смартфонов HUAWEI и продуктов цифровой экосистемы МТС клиенты могут получить скидку до 8 тысяч рублей.

Чтобы стать участником акции, абонентам МТС нужно выбрать акционный смартфон и добавить к покупке подписку экосистемы МТС Premium на 15 месяцев. При заказе через интернет-магазин скидка применится в корзине автоматически, а при оформлении заказа офлайн в магазине МТС нужно заранее необходимо сообщить продавцу о желании участвовать в акции.

Получить скидку смогут и абоненты других сотовых операторов, если выберут абонемент на тариф «МТС Больше» или «МТС Супер» на 3, 6 или 12 месяцев или тариф «МТС Проще» на 12 месяцев.

Фото: МТС

В МТС уточнили, что в акции принимают участие следующие модели смартфонов: HUAWEI Nova 12I, HUAWEI Nova 12S, HUAWEI Nova 12SE, HUAWEI Nova Y61, HUAWEI Nova Y72 и HUAWEI Pura 70.

По словам коммерческого директора розничной сети МТС Алексея Помозова, в последнее время клиенты все чаще делают выбор в пользу устройств марки HUAWEI.

— Например, в этом году интерес к смартфонам HUAWEI в розничной сети МТС оказался в 30 раз выше, чем в прошлом году, поэтому мы разработали новое предложение для наших покупателей. Для нас важно, чтобы наши клиенты могли получить самые выгодные предложения на рынке, — добавил Алексей Помозов.

Фото: МТС

Акция продлится до 31 октября 2024 года и распространяется на один комплект в чеке, пока товар есть в наличии. После окончания срока действия абонемента или подписки взимается плата по тарифному плану на стандартных условиях.

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