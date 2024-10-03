В Ростовской области грузовой поезд переехал автомобиль

Posted 3 октября, 10:25
Published 3 октября, 10:25
Modified 3 октября, 10:27
Updated 3 октября, 10:27
Вечером 2 октября на железнодорожном переезде в Ростовской области произошло ДТП с участием поезда. Водитель легковушки выехал на рельсы недалеко от станицы Ремонтной перед поездом. Грузовой состав попытался затормозить, но расстояния не хватило, чтобы избежать столкновения.
Поезд снес автомобиль, но никто не пострадал. Сцепленный состав продолжил свой маршрут, на движение других поездов авария также не повлияла.
Сотрудники Северо-Кавказской железной дороги просят водителей быть внимательными за рулем и не подвергать свою жизнь опасности. Строгое соблюдение ПДД позволит избежать трагических инцидентов.
Ранее спасателям пришлось доставать водителя из сбитого поездом грузовика в Ростовской области.