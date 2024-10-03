В Ростовской области грузовой поезд переехал автомобиль

Вечером 2 октября на железнодорожном переезде в Ростовской области произошло ДТП с участием поезда. Водитель легковушки выехал на рельсы недалеко от станицы Ремонтной перед поездом. Грузовой состав попытался затормозить, но расстояния не хватило, чтобы избежать столкновения.