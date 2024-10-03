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Posted 3 октября, 09:51

Published 3 октября, 09:51

Modified 4 октября, 09:30

Updated 4 октября, 09:30

В Ростовской области продлили срок выплат в 1,2 млн рублей для контрактников

В Ростовской области продлили срок выплат в 1,2 млн рублей для контрактников

3 октября 2024, 09:51
Фото: donland.ru
В Ростовской области продлили срок выплат в 1,2 млн рублей для контрактников
На территории Ростовской области еще месяц продолжат выплачивать 1,2 миллиона рублей за подписание контракта на прохождение военной службы в зоне СВО. Соответствующее постановление опубликовано на портале правительства региона.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал постановление о продлении срока выплат за подписание контракта на службу в зоне проведения специальной военной операции. Изначально поддержку планировали оказывать с февраля по август 2024 года. В сентябре ее продлили до конца первого осеннего месяца. Теперь же выплаты планируются до 31 октября включительно.

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Напомним, что заключившим контракт, полагается единоразовая выплата в размере 1,2 миллиона рублей. Ее могут получить как дончане, так и жители других регионов, если они подпишут договор в Ростовской области. Для получения средств срок службы должен быть не менее одного года.

Ранее более 30% мужчин в Ростовской области признали негодными для службы в армии.

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