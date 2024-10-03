В Ростовской области задержали бывшего следователя с крупным арсеналом оружия

Posted 3 октября, 12:18
Published 3 октября, 12:18
Modified 3 октября, 12:20
Updated 3 октября, 12:20
Днем 3 октября в Ростовской области задержали бывшего замруководителя Следственного комитета Фрунзенского района Петербурга Алексея Панжева. Мужчина перевозил в автомобиле крупный оружейный арсенал, в том числе боевые гранаты и несколько автоматов Калашникова.
Добавим, что правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статьям о незаконном хранении, перевозке и даже возможному хищении огнестрельного оружия.
Ранее ростовчанина взяли за хранение большой партии оружия и взрывчатки. Мужчина признался, что якобы держал дома боеприпасы друга и хотел отнести их в полицию, но побоялся последствий.
До этого жителя Ростовской области осудили за поджог военного комиссариата коктейлем Молотова.