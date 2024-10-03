rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 октября, 12:18

Published 3 октября, 12:18

Modified 3 октября, 12:20

Updated 3 октября, 12:20

В Ростовской области задержали бывшего следователя с крупным арсеналом оружия

В Ростовской области задержали бывшего следователя с крупным арсеналом оружия

3 октября 2024, 12:18
Фото: sverdlovsk.sledcom.ru. иллюстрация
В Ростовской области задержали бывшего следователя с крупным арсеналом оружия
На территории Ростовской области задержали экс-замруководителя Следкома по Санкт-Петербургу Алексея Панжева, информирует Lenta.Ru.

Днем 3 октября в Ростовской области задержали бывшего замруководителя Следственного комитета Фрунзенского района Петербурга Алексея Панжева. Мужчина перевозил в автомобиле крупный оружейный арсенал, в том числе боевые гранаты и несколько автоматов Калашникова.

Добавим, что правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статьям о незаконном хранении, перевозке и даже возможному хищении огнестрельного оружия.

Жителя Ростовской области осудят за избиение 17-летнего подростка
Узнать подробнее

Ранее ростовчанина взяли за хранение большой партии оружия и взрывчатки. Мужчина признался, что якобы держал дома боеприпасы друга и хотел отнести их в полицию, но побоялся последствий.

До этого жителя Ростовской области осудили за поджог военного комиссариата коктейлем Молотова.

Читайте также:
Главному следователю Таганрога грозит 12 лет за посредничество во взяткеЖителя Ростова-на-Дону задержали за хранение крупной партии оружия и взрывчаткиЖитель Ростовской области делал дома огнестрел и боеприпасы
#Регина Симакова#Общество#Ростовская область#Оружие#Задержание#Уголовное дело#Огнестрельное оружие#Следственный комитет#Следком#Следователи#Хранение
Подпишитесь