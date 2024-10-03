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Posted 3 октября, 08:10

Published 3 октября, 08:10

Modified 3 октября, 08:12

Updated 3 октября, 08:12

Десятки мертвых рыб обнаружили в Таганрогском заливе

«Вся рыба подохла»: массовый мор зафиксировали в Таганрогском заливе

3 октября 2024, 08:10
Фото: wikimedia.org. видео тг канал «Это Ростов»
Десятки мертвых рыб обнаружили в Таганрогском заливе

Десятки мертвых рыб обнаружили в Таганрогском заливе

В Ростовской области произошел массовый мор рыбы в Таганрогском заливе, сообщают очевидцы в соцсетях.

Местные жители опубликовали кадры с места гибели водных обитателей в telegram-канале «Это Ростов». На них видно, как десятки, а то и сотни рыб плавают кверху брюхом в воде. На поверхности что-то вроде маслянистой пленки.

Некоторые особи валяются на берегу в песке. На видео попал осетр, которого не так уж и много в Азовском море.

— Грязную воду сливают в Таганрогский залив в районе Петрушинского пляжа. Вся рыба подохла, — пишет автор видео.
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Видео: wikimedia.org. видео тг канал «Это Ростов». Десятки мертвых рыб обнаружили в Таганрогском заливе

Многих возмутила эта новость:

— Осетр! Жесть! Многие его даже никогда не пробовали в жизни, а тут — на тебе! — пишут люди в комментариях.

Других ситуация не смутила:

— В Таганрогский залив из года в год делают сбросы, и никому до этого нет дела, — добавили другие. — Там всю жизнь куча дохлой рыбы плавает.

Ранее сообщалось, что разминирование Азовского моря после СВО может обойтись в миллиард долларов.

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#Евгения Волкова#Видео#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Экология#Азовское море#Таганрогский залив#Рыба#Осетр
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