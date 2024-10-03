«Вся рыба подохла»: массовый мор зафиксировали в Таганрогском заливе

Posted 3 октября, 08:10
Published 3 октября, 08:10
Modified 3 октября, 08:12
Updated 3 октября, 08:12
Местные жители опубликовали кадры с места гибели водных обитателей в telegram-канале «Это Ростов». На них видно, как десятки, а то и сотни рыб плавают кверху брюхом в воде. На поверхности что-то вроде маслянистой пленки.
Некоторые особи валяются на берегу в песке. На видео попал осетр, которого не так уж и много в Азовском море.
— Грязную воду сливают в Таганрогский залив в районе Петрушинского пляжа. Вся рыба подохла, — пишет автор видео.
Многих возмутила эта новость:
— Осетр! Жесть! Многие его даже никогда не пробовали в жизни, а тут — на тебе! — пишут люди в комментариях.
Других ситуация не смутила:
— В Таганрогский залив из года в год делают сбросы, и никому до этого нет дела, — добавили другие. — Там всю жизнь куча дохлой рыбы плавает.
Ранее сообщалось, что разминирование Азовского моря после СВО может обойтись в миллиард долларов.