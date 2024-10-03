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Posted 3 октября, 19:16

Published 3 октября, 19:16

Modified 3 октября, 19:19

Updated 3 октября, 19:19

Заморозки до -2 градусов ударят в Ростовской области

Заморозки до -2 градусов ударят в Ростовской области 4 октября

3 октября 2024, 19:16
Фото: 1MI
Заморозки до -2 градусов ударят в Ростовской области
В Ростовской области прогнозируют заморозки в воздухе и на поверхности почвы, прогноз погоды опубликован на сайте Северо-Кавказского УГМС.

В пятницу, 4 октября ночью похолодает до +8…+13 градусов. Местами будут заморозки до -2 градусов. Вероятно, такая погода ожидается на севере региона. Это Миллеровский, Боковский, Верхнедонской, Шолоховский, Верхнедонской районы.

Днем потеплеет до +21…+26 градусов. При этом южный ветер усилится до девяти метров в секунду. Однако сильных порывов уже не ожидается. Вероятно, пыльная буря окончательно покинула Ростовскую область.

Заморозки до -2 градусов ожидаются в Ростовской области
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Несмотря на наступление осени, в регионе сохраняется чрезвычайная (в Приазовье) и высокая пожароопасность (в центральных районах и Приазовье).

Ранее RostovGazeta сообщала, когда начнутся дожди в Ростове. Мощные ливни накроют не только донскую столицу, но и почти весь регион на пять дней, за исключением северных районов. Там осадков не предвидится — только похолодание на пять-шесть градусов.

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