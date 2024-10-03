Заморозки до -2 градусов ударят в Ростовской области 4 октября

Posted 3 октября, 19:16
Published 3 октября, 19:16
Modified 3 октября, 19:19
Updated 3 октября, 19:19
В пятницу, 4 октября ночью похолодает до +8…+13 градусов. Местами будут заморозки до -2 градусов. Вероятно, такая погода ожидается на севере региона. Это Миллеровский, Боковский, Верхнедонской, Шолоховский, Верхнедонской районы.
Днем потеплеет до +21…+26 градусов. При этом южный ветер усилится до девяти метров в секунду. Однако сильных порывов уже не ожидается. Вероятно, пыльная буря окончательно покинула Ростовскую область.
Несмотря на наступление осени, в регионе сохраняется чрезвычайная (в Приазовье) и высокая пожароопасность (в центральных районах и Приазовье).
Ранее RostovGazeta сообщала, когда начнутся дожди в Ростове. Мощные ливни накроют не только донскую столицу, но и почти весь регион на пять дней, за исключением северных районов. Там осадков не предвидится — только похолодание на пять-шесть градусов.