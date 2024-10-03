«Жильцы в положении крепостных»: как УК захватывают дома в Ростовской области

Posted 3 октября, 14:28
Published 3 октября, 14:28
Modified 3 октября, 14:30
Updated 3 октября, 14:30
Как, несмотря на протесты жителей, УК в Батайске «захватила» управление многоэтажным домом, чем это обернулось для собственников? Почему вопросы управления МКД в Ростовской области не находят ответов, и что с этим делать — выяснял корреспондент RostovGazeta.
Напомним, что с 1 июля 2024 года в Ростовской области произошло масштабное повышение цен на оплату ЖКХ. В частности, увеличилась стоимость газоснабжения, электроэнергии, водоснабжения и водоотведения.
Однако, несмотря на рост платежей, жители не замечают улучшения в качестве управления многоквартирными домами. Самые активные собственники жилья пишут жалобы в Госжилинспекцию. И, не получая аргументированного ответа, обращаются за помощью в суд.
Общественник Владислав Махмудов рассказывает, что, из его практики, число жалоб ростовчан на деятельность управляющих компаний, резко увеличивается осенью — после летнего отдыха, когда люди возвращаются из отпусков.
«Нередко доходит до абсурда. Например, когда управляющие компании включают жителям оплату за коллективные антенны, которых уже давно нет, за радиоточки, которые были в советские годы. За домофоны, которые никакого отношения к управляющим компаниям не имеют. Если это происходит, к таким УК нужно применять жесткие меры», — отмечает Владислав Махмудов.
В редакцию RostovGazeta обратились жители 19-этажного дома на Урицкого, 7 в Батайске. Собственники рассказали, как их дом странным образом перешел под управление новой УК.
Новостройка на Урицкого стала первым домом в Батайске, где детскую площадку установили на крыше.
«Предполагалось, что это будет некая „изюминка“. Однако ничего хорошего не получилось», — делится мнением жительница дома Наталья.
По словам новоселов, детская площадка оказалась на южной стороне. Изначально находиться на ней было невозможно из-за палящего солнца, отсутствия деревьев и навеса.
Однако, по словам горожан, сегодня на площадке установили тренажеры, сделали беседку и доделывают навес.
«Но делать стали только тогда, когда сверху пришел нагоняй», — объясняют люди.
Дом на Урицкого, 7 в Батайске ввели в эксплуатацию в 2022 году. Жители рассказывают, что при сдаче застройщик заключил договор с выбранной им управляющей компанией.
Тогда собственники квартир первый раз столкнулись с вопиющей ситуацией. Управляющая компания выставляла им небывалые платежи на содержание дома. Тариф составлял 134,6 рубля с одного квадратного метра. Для сравнения, в подобных домах Батайска, тариф не превышал 30 рублей.
После обращений батайчан во всевозможные инстанции и СМИ на уровне местной власти выбранную застройщиком УК официально заменили.
Провели конкурс, новостройке выбрали другую управляющую компанию — ООО «Гарантсервис». Она и приступила к наведению порядка.
«Дело в том, что наш дом сдали с множеством „недоделок“. И пока дом был на гарантии, новая управляющая организация стала предъявлять гарантийные требования к застройщику», — говорит Наталья.
Учредитель ООО «Гарантсервис» Анна Гайбарова добавляет, что к управлению домом компания приступила с муниципальным тарифом по городу Батайску.
«При этом мы занимались взысканием задолженности. В том числе и с руководителя застройщика. Он являлся одним из крупных собственников дома и не очень вовремя платил даже муниципальный тариф. В городском суде Батайска у нас были дела на сумму свыше 500 тысяч рублей. И это только коммуналка по муниципальному тарифу. Естественно, все суды мы выиграли», — отмечает Анна Гайбарова.
По словам собеседницы, «Гарантсервис» разбирался и в строительной документации в отношении дома, задавая вопросы застройщику и бывшей управляющей компании.
«И как только у нас пошли судебные разбирательства, появился некий инициатор — собственник помещения в доме, который предложил жителям выбрать другую УК», — констатирует учредитель ООО «Гарантсервис».
Жители вспоминают, что на огромном доме появилось одно невзрачное объявление.
«В нем сообщалось, что нужно сменить управляющую компанию. Причем с этой инициативой выступил тот собственник нежилого помещения, которого жители в глаза не видели ни тогда, ни до сих пор», — делится информацией Наталья.
Позже появилось объявление и в чате дома. Жители вышли на собрание. Но, по их словам, инициатор смены УК, так и не появился.
«Вместо него пришел какой-то мужчина с помощниками. Он уверял, что является представителем инициатора. А когда мы попросили его показать доверенность того лица, которое он представляет, начал хамить. И сказал, что если мы не хотим по-хорошему, они все выберут сами», — говорят жители дома.
По словам собеседников, так и получилось.
«Мою подпись, например, подделали. И не только мою, но еще и десятков собственников — якобы мы проголосовали за смену УК. Но лично я в здравом уме заявляю, что свою подпись не ставила», — подчеркивает Наталья.
С жалобой на подделку подписей жители дома обратились в Госжилинспекцию.
Согласно ответу ГЖИ [этот документ есть в наличии редакции], поскольку в обращении поднимался вопрос о фальсификации документа, его копию направили в отдел МВД по Батайску. Также в ответе из ГЖИ, жителям порекомендовали обратиться в суд, если они считают, что их права нарушены.
И началось расследование.
По словам собственников квартир, в полиции у каждого обратившегося приняли заявление о том, что человек не голосовал за смену УК и не ставил свою подпись. Изъяли образцы почерка. И на этом, как сообщают люди, все затихло.
«Я мониторю ситуацию. Но воз и ныне там. С января 2024 года наше заявление ходит туда-сюда. Жители нашего дома открыто говорят, что подписи поддельные, что не голосовали за „Триумф“, но ничего не происходит. Заявление наше находится на рассмотрении, никакого решения нет. Люди уже начинают разочаровываться», — делится информацией Наталья.
По словам батайчан, инициатором перехода дома под управление другой компании якобы стал собственник помещения — предприниматель Игорь Сухомлин.
К слову, по данным сервиса проверки контрагентов RusProfile, в помещении № 15 дома на Урицкого, 7 в Батайске действительно зарегистрирована компания ООО «Стройкомплекс». Ее генеральным директором значатся ФИО названного жителями инициатора.
Люди рассказывают, что при звонке на мобильный номер Сухомлину, трубку снимала женщина. Но, после уточнения вопроса, отвечала, что предприниматель сильно занят. Корреспонденту RostovGazeta то же не удалось получить комментарий «инициатора» — трубку никто не снимал. Не отвечали на звонок и при обращении на официальный номер ООО «Стройкомплекс».
Разъяснить ситуацию у руководителя управляющей компании ООО «Триумф» на момент публикации статьи то же не удалось. Оказалось, что мобильный номер телефона руководителя, указанный в открытых источниках, никакого отношения к «Триумфу» не имеет.
«Мне постоянно звонят, — пожаловалась владелица номера. — Дело в том, что когда-то в Новочеркасске была зарегистрирована управляющая компания „Мир“, и я действительно имела к ней отношение. Но потом компанию перепродали, перерегистрировали, переименовали, не знаю, что еще с ней произошло. Кажется, сейчас она в Ростове. А мне до сих пор так и звонят».
При обращении на городской номер в УК «Триумф» объяснили, что дома на управлении ростовской компании есть и в Сальске, и в Аксае, и в Егорлыке. Один дом — на Мечникова в Ростове.
Однако дальше разговор зашел в тупик.
В общении с директором «Триумфа» Светланой Романовой, корреспондент RostovGazeta поинтересовался, почему на собрании собственников жилья присутствовал не инициатор перехода дома в новую УК, а незнакомый людям доверитель, который не показал свою доверенность.
«Потому, что доверенность не находилась у жителя в собственности. А на каком основании вы задаете эти вопросы?» — удивилась Светлана Романова.
После получения объяснений, руководитель УК предложила прислать официальный запрос.
Редакция RostovGazeta направила его на электронный адрес «Триумфа». На момент публикации статьи ответ не получен.
Жители дома рассказывают, что приступив к своим обязанностям, «Триумф» сразу на 25% поднял тариф на содержание дома. А также на протяжении нескольких месяцев выставлялась людям плата за домофон.
«Когда наш дом был на управлении „Гарантсервиса“, мы проголосовали, решив, что нам нужно видеонаблюдение. Но домофона у нас не было, с камерами тоже были проблемы. Однако новая УК выставляла нам за это оплату», — отмечает Наталья.
По словам собеседницы, собственники квартир на протяжении нескольких месяцев писали заявления в надзорные органы. И в один прекрасный день случилось чудо. Эту услугу пересчитали и деньги людям вернули.
«Я считаю, что сделанный перерасчет — это серьезный показатель того, что с нас незаконно взимали средства», — делится мнением жительница Батайска.
Член регионального штаба ОНФ Ростовской области, юрист Галина Лебедь констатирует, что раньше не сталкивалась со столь наглым, циничным и безнаказанным поведением субъектов.
«Такое я видела только по телевизору, в передачах про криминал. Считала, что в нынешней реальности этого быть не может. Но была не права. Фактически, жители дома оказались в положении крепостных, которые перешли от одного хозяина к другому. И теперь вынуждены нести на себе это ярмо и пытаться изо всех сил бороться за свои права», — отмечает Галина Лебедь.
Удивление собеседницы вызывают и действия сотрудников полиции.
«Люди сами обращались в полицию, подтверждали под протокол, что бюллетени голосования были подделаны. Несмотря на многочисленные доказательства, до сих пор не возбуждено уголовное дело в отношении виновных лиц, фамилии которых предельно ясны», — добавляет юрист.
Общественник Владислав Махмудов уверен, что навести порядок на рынке управления многоквартирными домами в Ростовской области не сложно. В этом, по словам собеседника, может помочь строгий надзор над деятельностью Госжилинспекции Ростовской области.
«Я не понимаю, по какой причине ГЖИ все чаще устраняется от решения вопросов, с которыми обращаются ростовчане, и перекладывает свою ответственность на судебную систему?» — недоумевает эксперт.
Собеседник делится мнением, что для ответа на этот вопрос донские власти должны дать поручение профильному комитету о необходимости провести анализ жалоб ростовчан и предоставленных на них ответов ГЖИ.
«После такой проверки, вероятно, удастся найти причину, почему ГЖИ перекладывает решение вопросов с управляющими компаниями на ответственность судов. Возможно, потребуется ставить вопрос о квалификации сотрудников, или о необходимости провести их переаттестацию. А, может быть, появятся какие-то иные кадровые выводы», — полагает Махмудов.
Представитель общественной организации подчеркивает, что время «уговоров» на рынке управления многоквартирными домами давно прошло. Сейчас назрела необходимость принятия волевых управленческих решений.
Ранее RostovGazeta выясняла, чем оборачивается проведение капитального ремонта многоэтажных домов в Ростове.