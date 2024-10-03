Жители Ростовской области сообщают о массовом сбое в Telegram

Днем 3 октября начались массовые сбои в работе мессенджера Telegram. Сообщения в нем перестали обновляться около 14.00 мск. До сих пор пользователи жалуются на баги при отправлении сообщений, просмотре ленты, а у некоторых идет «беспрерывная» загрузка.