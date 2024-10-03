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Posted 3 октября, 12:18

Published 3 октября, 12:18

Modified 3 октября, 12:20

Updated 3 октября, 12:20

Жители Ростовской области сообщают о массовом сбое в Telegram

Жители Ростовской области сообщают о массовом сбое в Telegram

3 октября 2024, 12:18
Фото: Unsplash
Жители Ростовской области сообщают о массовом сбое в Telegram
По всей России, в том числе и в Ростовской области, перестал работать Telegram, сообщают пользователи.

Днем 3 октября начались массовые сбои в работе мессенджера Telegram. Сообщения в нем перестали обновляться около 14.00 мск. До сих пор пользователи жалуются на баги при отправлении сообщений, просмотре ленты, а у некоторых идет «беспрерывная» загрузка.

Добавим, что последнее время мессенджер стал слишком часто ломаться. Последний сбой был два дня назад — 1 октября. В основном россияне критиковали задержку в отправке сообщений.

Возможны два варианта: как будет работать Telegram в Ростове после задержания Дурова
Узнать подробнее

Ранее журналист Хорошилов рассказал изданию RostovGazeta, как изменится ростовский сегмент Telegram из-за ареста владельца соцсети Павла Дурова. Подробнее в нашем тексте.

До этого политолог объяснил ростовчанам, почему бесполезно стирать переписки из Telegram.

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