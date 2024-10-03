Жители Ростовской области сообщают о массовом сбое в Telegram

Posted 3 октября, 12:18
Published 3 октября, 12:18
Modified 3 октября, 12:20
Updated 3 октября, 12:20
Днем 3 октября начались массовые сбои в работе мессенджера Telegram. Сообщения в нем перестали обновляться около 14.00 мск. До сих пор пользователи жалуются на баги при отправлении сообщений, просмотре ленты, а у некоторых идет «беспрерывная» загрузка.
Добавим, что последнее время мессенджер стал слишком часто ломаться. Последний сбой был два дня назад — 1 октября. В основном россияне критиковали задержку в отправке сообщений.
Ранее журналист Хорошилов рассказал изданию RostovGazeta, как изменится ростовский сегмент Telegram из-за ареста владельца соцсети Павла Дурова. Подробнее в нашем тексте.
До этого политолог объяснил ростовчанам, почему бесполезно стирать переписки из Telegram.