Аномальная жара под 30 градусов накроет Ростовскую область в выходные

На территории западных районов (Матвеево-Курганский, Неклиновский, Таганрог), в субботу, 5 октября, будет местами облачно, а на следующий день ожидается ясная солнечная погода. То же самое — на севере Дона (Чертковский, Боковский районы). Разница лишь в температурном режиме. На западе прогнозируют самую теплую погоду (до +28 градусов днем), а в северной части — самую прохладную (до +9 градусов ночью).