Аномальная жара под 30 градусов накроет Ростовскую область в выходные

Posted 4 октября, 07:11
Published 4 октября, 07:11
Modified 4 октября, 07:13
Updated 4 октября, 07:13
В донской столице днем ожидается до +25…+27 градусов. Безоблачное небо и отсутствие дождей прогнозируют 5 и 6 октября. Ночью температура воздуха снизится до +10…+12 градусов. Аналогичная погода будет и в южной части региона — Сальском, Егорлыкском районах.
В Зимовниковском, Заветинском, Дубовском и других восточных районах оба дня сохранится переменная облачность. Температура воздуха при этом не будет отличаться от южной части и Ростова-на-Дону.
На территории западных районов (Матвеево-Курганский, Неклиновский, Таганрог), в субботу, 5 октября, будет местами облачно, а на следующий день ожидается ясная солнечная погода. То же самое — на севере Дона (Чертковский, Боковский районы). Разница лишь в температурном режиме. На западе прогнозируют самую теплую погоду (до +28 градусов днем), а в северной части — самую прохладную (до +9 градусов ночью).
Ранее RostovGazeta сообщала, когда ждать дожди в Ростове и области.