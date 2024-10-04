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Posted 4 октября, 07:11

Published 4 октября, 07:11

Modified 4 октября, 07:13

Updated 4 октября, 07:13

Синоптики рассказали, какую погоду в Ростове ждать в первые выходные октября

Аномальная жара под 30 градусов накроет Ростовскую область в выходные

4 октября 2024, 07:11
Фото: Pxhere
Синоптики рассказали, какую погоду в Ростове ждать в первые выходные октября
Стало известно, какая погода будет в первые октябрьские выходные в Ростове-на-Дону. Прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

В донской столице днем ожидается до +25…+27 градусов. Безоблачное небо и отсутствие дождей прогнозируют 5 и 6 октября. Ночью температура воздуха снизится до +10…+12 градусов. Аналогичная погода будет и в южной части региона — Сальском, Егорлыкском районах.

В Зимовниковском, Заветинском, Дубовском и других восточных районах оба дня сохранится переменная облачность. Температура воздуха при этом не будет отличаться от южной части и Ростова-на-Дону.

До +15 градусов днем похолодает в Ростове-на-Дону
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На территории западных районов (Матвеево-Курганский, Неклиновский, Таганрог), в субботу, 5 октября, будет местами облачно, а на следующий день ожидается ясная солнечная погода. То же самое — на севере Дона (Чертковский, Боковский районы). Разница лишь в температурном режиме. На западе прогнозируют самую теплую погоду (до +28 градусов днем), а в северной части — самую прохладную (до +9 градусов ночью).

Ранее RostovGazeta сообщала, когда ждать дожди в Ростове и области.

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