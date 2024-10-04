Стало известно о сбитом беспилотнике в ночь на 4 октября в Ростовской области

Posted 4 октября, 04:48
Published 4 октября, 04:48
Modified 4 октября, 04:52
Updated 4 октября, 04:52
Дрон подавили средствами радиоэлектронной борьбы.
— Пострадавших нет, — добавил глава региона Василий Голубев.
В социальных сетях местные жители не сообщали о звуках взрывов.
Ранее RostovGazeta сообщала о том, что в центре Ростова нашли бесхозный квадрокоптер. Горожан напугал небольшой беспилотник. К счастью, никакой угрозы он не представлял.
А неделю назад, в ночь на 29 сентября, противник предпринял попытку атаки БПЛА. Дроны сбили силами ПВО. После этого обломки упали в сухую траву, и начался пожар. Сильный ветер быстро разнес огонь по растительности. В итоге полыхало около 215 гектаров. Потушить пламя удалось только к вечеру следующего дня, спустя 36 часов. К счастью, при ЧП никто не пострадал.