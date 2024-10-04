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Posted 4 октября, 04:48

Published 4 октября, 04:48

Modified 4 октября, 04:52

Updated 4 октября, 04:52

Беспилотник сбили над Ростовской областью в ночь на 4 октября

Стало известно о сбитом беспилотнике в ночь на 4 октября в Ростовской области

4 октября 2024, 04:48
Фото: Изображение Midjourney
Беспилотник сбили над Ростовской областью в ночь на 4 октября

Беспилотник сбили над Ростовской областью в ночь на 4 октября

В ночь на 4 октября сбили беспилотник в Песчанокопском районе Ростовской области, сообщает губернатор Василий Голубев.

Дрон подавили средствами радиоэлектронной борьбы.

— Пострадавших нет, — добавил глава региона Василий Голубев.

В социальных сетях местные жители не сообщали о звуках взрывов.

Бесхозный квадрокоптер нашли на Театральном проспекте в Ростове
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Ранее RostovGazeta сообщала о том, что в центре Ростова нашли бесхозный квадрокоптер. Горожан напугал небольшой беспилотник. К счастью, никакой угрозы он не представлял.

А неделю назад, в ночь на 29 сентября, противник предпринял попытку атаки БПЛА. Дроны сбили силами ПВО. После этого обломки упали в сухую траву, и начался пожар. Сильный ветер быстро разнес огонь по растительности. В итоге полыхало около 215 гектаров. Потушить пламя удалось только к вечеру следующего дня, спустя 36 часов. К счастью, при ЧП никто не пострадал.

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