Большая пробка парализовала въезд в Ростов-на-Дону со стороны Ленинакана

Posted 4 октября, 07:37
Published 4 октября, 07:37
Modified 4 октября, 07:39
Updated 4 октября, 07:39
Утром 4 октября на улице Вавилова в районе дома №71К в Ростове-на-Дону произошла авария. ДТП перекрыло проезд сразу на двух улицах, в связи с чем образовалась большая пробка. Общая длина дорожного затора составляет примерно восемь километров.
Так, машины стоят по дороге 60К-9 от Торгового проспекта, 1/1 в хуторе Ленинакан до улицы Особенной, 5 в Ростове — 4,97 километра. А также от парка имени 70-летия Победы до улицы Вавилова, 74/1Р — 2,82 километра.
Водителям рекомендуется заранее продумать объездной маршрут в случае необходимости.
Ранее парень выжил в жутком ДТП в Ростовской области, но погиб сразу же под колесами другого авто. Подробнее о «пункте назначения» в материале RostovGazeta.