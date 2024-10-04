Большая пробка парализовала въезд в Ростов-на-Дону со стороны Ленинакана

Так, машины стоят по дороге 60К-9 от Торгового проспекта, 1/1 в хуторе Ленинакан до улицы Особенной, 5 в Ростове — 4,97 километра. А также от парка имени 70-летия Победы до улицы Вавилова, 74/1Р — 2,82 километра.