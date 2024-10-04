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Posted 4 октября, 07:37

Published 4 октября, 07:37

Modified 4 октября, 07:39

Updated 4 октября, 07:39

Большая пробка парализовала въезд в Ростов-на-Дону со стороны Ленинакана

Большая пробка парализовала въезд в Ростов-на-Дону со стороны Ленинакана

4 октября 2024, 07:37
Фото: Pxhere
Большая пробка парализовала въезд в Ростов-на-Дону со стороны Ленинакана
Многокилометровая пробка образовалась сразу на двух улицах в районе хутора Ленинакан при въезде в Ростов-на-Дону, информирует сервис «Яндекс Карты».

Утром 4 октября на улице Вавилова в районе дома №71К в Ростове-на-Дону произошла авария. ДТП перекрыло проезд сразу на двух улицах, в связи с чем образовалась большая пробка. Общая длина дорожного затора составляет примерно восемь километров.

Так, машины стоят по дороге 60К-9 от Торгового проспекта, 1/1 в хуторе Ленинакан до улицы Особенной, 5 в Ростове — 4,97 километра. А также от парка имени 70-летия Победы до улицы Вавилова, 74/1Р — 2,82 километра.

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Утром 4 октября на улице Вавилова в районе дома №71К в Ростове-на-Дону произошла авария.Утром 4 октября на улице Вавилова в районе дома №71К в Ростове-на-Дону произошла авария.
Утром 4 октября на улице Вавилова в районе дома №71К в Ростове-на-Дону произошла авария.. Фото: Яндекс. Карты

Водителям рекомендуется заранее продумать объездной маршрут в случае необходимости.

Ранее парень выжил в жутком ДТП в Ростовской области, но погиб сразу же под колесами другого авто. Подробнее о «пункте назначения» в материале RostovGazeta.

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