Бывший глава Таганрога Андрей Фатеев возглавил федеральную структуру

Пару лет он трудился в ООО «Антенор» на должности замдиректора по коммерческим вопросам, а с 2004-го начал карьеру в администрации. Сначала работал в управлении образования и параллельно преподавал в Таганрогском институте имени А. П. Чехова. Затем возглавил управление непрерывного образования в Минобре Ростовской области, через четыре года, 2016-м, стал замминистра образования региона. С 2020 по 2022 годы занимал должность первого замминистра и еще год — министра.