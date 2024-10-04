Бывший глава Таганрога Андрей Фатеев возглавил федеральную структуру

Posted 4 октября, 18:44
Published 4 октября, 18:44
Modified 4 октября, 18:46
Updated 4 октября, 18:46
На странице Федерального центра организационно-методического обеспечения физического воспитания обновилась страница руководящего состава. Андрей Фатеев стал исполняющим обязанности директора.
В перечне деятельности центра десяток направлений. В том числе организация общественно-значимых, физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий для детей и молодежи, взаимодействие со всероссийскими спортивными федерациями, развитие региональных систем сопровождения сферы отдыха и оздоровления детей и многие другие.
Андрей Фатеев — коренной ростовчанин, но большую часть жизни провел в Таганроге. Там он окончил школу №22, а затем — пединститут по специальности «Филология». Через шесть лет защитил диплом в Московском социально-гуманитарном институте по специальности «Государственное и муниципальное управление».
Пару лет он трудился в ООО «Антенор» на должности замдиректора по коммерческим вопросам, а с 2004-го начал карьеру в администрации. Сначала работал в управлении образования и параллельно преподавал в Таганрогском институте имени А. П. Чехова. Затем возглавил управление непрерывного образования в Минобре Ростовской области, через четыре года, 2016-м, стал замминистра образования региона. С 2020 по 2022 годы занимал должность первого замминистра и еще год — министра.
Кресло главы администрации Таганрога Андрей Фатеев занял в мае 2023 года. Проработав там чуть больше года, 44-летний чиновник не стал участвовать в конкурсе на должность нового главы, сняв свою кандидатуру. Она в итоге досталась Светлане Камубловой.