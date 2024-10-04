«Дела семейные»: как устроен фамильный бизнес в Ростовской области и что его ждёт

Как устроен фамильный бизнес в Ростовской области и что его ждёт

Династии предпринимателей в России всегда были самой деятельной прослойкой общества и улучшали не только собственную, но и жизнь вокруг. Что представляет собой семейный бизнес сейчас и на чём зарабатывает деньги, читайте в материале RostovGazeta.