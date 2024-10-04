«Дела семейные»: как устроен фамильный бизнес в Ростовской области и что его ждёт

Posted 4 октября, 06:24
Published 4 октября, 06:24
Modified 4 октября, 06:27
Updated 4 октября, 06:27
Семейный бизнес существует в России с давних времён. Так, промышленники Демидовы превратили Урал в металлургический регион, а купцы Морозовы открыли первую в Москве бесплатную библиотеку.
«У нас юридически такого понятия — семейный бизнес — нету. Вот оно отсутствует, как таковое. Естественно, раз нет понятия, нет никаких программ по развитию этого вида предпринимательства, этой сферы, нету статистики, по которой можно определять долю и направление деятельности, в каких сегментах их больше всего», — говорит Сергей Катырин, Президент Торгово-промышленной палаты России.
В Торгово-промышленной палате предлагают считать предприятие семейным, если в нём трудятся, минимум, два члена одной семьи. При этом они должны быть основными владельцами бизнеса, и, хотя бы один из низ занимает в предприятии руководящую должность.
По оценкам экспертов отрасли, под эти критерии попадают 4,5 миллиона малых и средних компаний в России, или 74% всего сектора МСП. Семейные предприятия часто лидируют в гостиничном деле, производстве продуктов и других отраслях.
По статистике, дожить до времён, когда бизнес принадлежит семье в третьем поколении, получается лишь 30% компаний. Семейные предприятия сталкиваются с проблемами от контрольно-надзорных органов. Также часто такие предприятия рушатся из-за споров наследников. Порой им не хватает навыков и опыта, чтобы продолжить дело предков и развить его.
С 2019 года Торгово-промышленная палата России реализует проект «Развитие семейного предпринимательства в России». Он помогает бизнесу знакомиться и перенимать опыт.
«Мы сегодня проводим ежегодный всероссийский семейный форум „Успешная семья — успешная Россия“, у нас создан Всероссийский семейный совет. В девяти регионах у нас созданы центры поддержки семейного бизнеса на базе торгово-промышленных палат. У нас в 50 регионах созданы общественные формирования, нацеленные на семейный бизнес — или комитеты или советы», — рассказывает Сергей Катырин, президент Торгово-промышленной палаты России.
В Торгово-промышленной палате уверены, что именно семейные предприятия — это основа развития регионов. Дело в том, что основатели таких компаний, как правило, не покидают малую родину, а продолжают свой бизнес там. Развитие предприятий создаёт новые рабочие места, даёт поток инвестиций и прибыли.
«Мы продвигаем активно законодательство на федеральном уровне работает над тем, чтобы был всё-таки принят закон и на региональном уровне нам удалось добиться того, чтобы в девяти регионах РФ уже есть и приняты региональные законы о поддержке семейного бизнеса», — полагает Сергей Катырин, президент Торгово-промышленной палаты РФ.
В ТПП хотят законодательно закрепить понятие семейного предприятия и создать реестр таких компаний. Соответствующий законопроект уже рассматривают министерства. Если его примут, меры поддержки фамильного бизнеса станут адресными. Речь идёт не только о финансах, но и о получении делового образования, продвижении бренда и многом другом.
Также власти рассматривают возможность введения специального налогового режима для семейных предприятий.
В Ростовской области существует множество семейных предприятий — от крупных корпораций до маленьких кафе и магазинчиков.
Пожалуй, самая известная в регионе бизнес-династия — это семья Ивана Саввиди. Он вместе с супругой владеет десятками крупных предприятий — от пищевых производств до отелей. Ивану Саввиди принадлежит ООО «Группа Агроком», владеющая активами в предприятиях пищевой промышленности, в сельскохозяйственных компаниях, в сети розничной торговли, а также медиа-активами. Чистая прибыль «Группы Агроком» в прошлом году составила 16, 3 миллиона рублей.
Киряки Саввиди является одной из богатейших женщин в Ростовской области. Она владеет ООО «РКЗ-Тавр» — производством колбасных изделий и мясных деликатесов. При этом «РКЗ-Тавр» входит в «Группу Агроком». В активах у бизнес-леди около 34,7 миллиарда рублей.
Сын Саввиди — Георгис — также входит в семейный бизнес. Известно, что он является совладельцем ООО «Гранд Отель Дон», ООО «Марсель», ООО «Пако», ООО «Парк» (входит в «Группу Акгроком»), ООО «Премиум Отель Ростов» и других. А жена Георгиса Яна владеет элитным фитнес-клубом «Бодиум» в центре города.
Ещё одна бизнес-династия — семья Батажевых. Глава клана — Адам Батажев, некогда депутат и владелец сразу нескольких крупных компаний. Среди них — ООО «Новоцимлянское-Руслан», ООО «Руслан» и ООО «Управляющая компания №1». Суммарная выручка его предприятий может превышать 200 миллионов рублей.
В бытность Батажева депутатом в декларациях о доходах указывались заработки его супруги. Как бизнесвумен она задекларировала 63,4 миллиона рублей.
У Адама Батажева есть сын Руслан. Он также значится совладельцем строительной фирмы ООО «Руслан». В прошлом году сообщалось, что на компанию завели дело из-за работ в парке 8 Марта в Ростове-на-Дону.
«Подрядчик работы сделал и начал с нами ругаться. Мы работы не приняли и произошёл скандал, который завершился прокурорской проверкой», — рассказывал тогда глава ростовской администрации Алексей Логвиненко.
Тем не менее ООО «Руслан» можно назвать процветающей компанией. В 2023 году её выручка составила 47 миллионов рублей.
Также в качестве примера можно привести семью Асланбека Джиоева. Он также успел отметиться как депутат в Заксобрании Ростовской области. Джиоеву принадлежит несколько компаний и долей в компаниях, связанных со строительством, недвижимостью, арендой и оптовой торговлей. Самые известные из них — ООО «Газмаркет Газозаправочные станции Ростов», ООО «СЗ „Бриг“», ООО «СЗ „ЖК Текучёв“, ООО „Азимут-3“, ООО „Олимп“, ООО „Покровский центр“ и другие. Выручка компаний составляет от нескольких миллионов до миллиардов рублей.
Сын экс-депутата и бизнесмена Вадим Джиоев также значился как владелец долей в фирмах отца. Речь идёт о компаниях «Азимут-3», «Покровский центр» и других.