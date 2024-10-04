rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 октября, 14:07

Published 4 октября, 14:07

Modified 4 октября, 14:09

Updated 4 октября, 14:09

Эколог Лебедев объяснил, что за коричневая дымка накрывает Ростов

Эколог Лебедев объяснил, что за коричневая дымка накрывает Ростов

4 октября 2024, 14:07
Фото: rostovgazeta.ru
Сюжет
Эксклюзив
Эколог Алексей Лебедев сообщил RostovGazeta, что если в безветренную погоду из пригорода посмотреть на Ростов, то над городом будто возвышается шапка гриба сероватого света. И она словно накрывает город.

Эколог рассказывает, что в Ростове, в отличие от сельских территорий донского края, не случайно, иногда не видно звезд.

«Ростов — это урбанизированная территория. Здесь много предприятий, много машин. Поэтому если пыльная буря по сельской местности проходит обычным образом, то в Ростове застаивается коричневая дымка. По одной из версий, ее наличие связано с испарением газов от предприятий и машин, с принесенными ветром частицами гумуса с полей. Все это поднимается вверх. А это более плотные частицы, которые дольше задерживаются в структуре. Отсюда ростовчане и видят коричневую дымку», — отмечает Алексей Лебедев.
Пожары, ветры, потопы: к чему привело уничтожение природы Донского края
Узнать подробнее

Собеседник рассказывает, что звонил знакомым в Ставрополь, где тоже была пыльная буря. Однако там она привела к меньшему воздействию на окружающую среду — не была столь очевидна.

«А все потому, что в Ставропольском крае много деревьев, которые способствовали частичной фильтрации. Деревья же берут на себя роль фильтра. Они выделяют кислород, поглощая углекислый газ. А зеленые кроны задерживают частицы пыли», — объясняет эксперт.
На месте сгоревшего Кундрюченского леса давно должны быть сибирские леса — эксперт
Узнать подробнее
По словам эколога, воздействие пыльной бури на Ростов оказалось даже сильнее, чем в Волгограде.По словам эколога, воздействие пыльной бури на Ростов оказалось даже сильнее, чем в Волгограде.
По словам эколога, воздействие пыльной бури на Ростов оказалось даже сильнее, чем в Волгограде.. Фото: rostovgazeta.ru

По словам эколога, воздействие пыльной бури на Ростов оказалось даже сильнее, чем в Волгограде.

«Вероятно потому, что там большая река Волга, более влажный климат. С востока Волгоград прикрывает большое водохранилище. А у нас до самого Цимлянска порядка 200 километров голой территории. Малых рек не осталось. Дон — обезвоженный, а лесополосы никто не восстанавливает. С лесополосами одно время пытались что-то делать, но визуально ничего не изменилось», — резюмирует эксперт.
Эколог рассказал об удручающем состоянии малых рек в Ростовской области
Узнать подробнее
Читайте также:
«За синим забором»: как ростовчане спасают зеленые зоны от незаконной застройки«Выжженная земля»: жители Ростова прошли по экологической тропе и остались в ужасе«Бросил трактор и сбежал»: ростовчане рассказали, как вырубали здоровые деревья«Выпилили 70%»: рабочие продолжают уничтожать рощу у старого аэропорта в Ростове
#Дарья Демидова#Общество#Эксклюзив#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Экология#Ставрополье#Волгоград#Загрязнение воздуха#Ростов#Пыль#Урбанизация#Пыльная буря#Воздействие на окружающую среду#Коричневая дымка#Пелена
Подпишитесь