Эколог Лебедев объяснил, что за коричневая дымка накрывает Ростов

Posted 4 октября, 14:07
Published 4 октября, 14:07
Modified 4 октября, 14:09
Updated 4 октября, 14:09
Эколог рассказывает, что в Ростове, в отличие от сельских территорий донского края, не случайно, иногда не видно звезд.
«Ростов — это урбанизированная территория. Здесь много предприятий, много машин. Поэтому если пыльная буря по сельской местности проходит обычным образом, то в Ростове застаивается коричневая дымка. По одной из версий, ее наличие связано с испарением газов от предприятий и машин, с принесенными ветром частицами гумуса с полей. Все это поднимается вверх. А это более плотные частицы, которые дольше задерживаются в структуре. Отсюда ростовчане и видят коричневую дымку», — отмечает Алексей Лебедев.
Собеседник рассказывает, что звонил знакомым в Ставрополь, где тоже была пыльная буря. Однако там она привела к меньшему воздействию на окружающую среду — не была столь очевидна.
«А все потому, что в Ставропольском крае много деревьев, которые способствовали частичной фильтрации. Деревья же берут на себя роль фильтра. Они выделяют кислород, поглощая углекислый газ. А зеленые кроны задерживают частицы пыли», — объясняет эксперт.
По словам эколога, воздействие пыльной бури на Ростов оказалось даже сильнее, чем в Волгограде.
«Вероятно потому, что там большая река Волга, более влажный климат. С востока Волгоград прикрывает большое водохранилище. А у нас до самого Цимлянска порядка 200 километров голой территории. Малых рек не осталось. Дон — обезвоженный, а лесополосы никто не восстанавливает. С лесополосами одно время пытались что-то делать, но визуально ничего не изменилось», — резюмирует эксперт.