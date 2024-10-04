Фанатов группы Radio Tapok с билетами не пускают на концерт в Ростове

Выступление рокеров в Ростове-на-Дону началось вечером 4 октября. Сотни фанатов собрались на улице Путевой, 1 возле здания «Кроп Arena». Однако к началу концерта выяснилось, что мест на всех не хватит. Многие поклонники буквально остались на улице.