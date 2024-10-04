Фанатов группы Radio Tapok с билетами не пускают на концерт в Ростове

Posted 4 октября, 19:32
Published 4 октября, 19:32
Modified 4 октября, 20:12
Updated 4 октября, 20:12
Выступление рокеров в Ростове-на-Дону началось вечером 4 октября. Сотни фанатов собрались на улице Путевой, 1 возле здания «Кроп Arena». Однако к началу концерта выяснилось, что мест на всех не хватит. Многие поклонники буквально остались на улице.
— Всех людей впустили, просто им двигаться некуда, они зайти не могут, — говорит автор видео.
На кадрах видно, что перед девушкой, которая снимает видео, стоит толпа людей, позади нее — тоже.
— Организаторы, видно, билетов больше продали, — предположили некоторые.
Поклонники возмущены организацией концерта. Билеты на танцпол оказались по факту билетами на улицу. Люди слушают музыку любимых исполнителей, даже не видя их.
Ранее в Ростове отменили выступление Лолиты Милявской за сутки до назначенной даты.