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Posted 4 октября, 19:32

Published 4 октября, 19:32

Modified 4 октября, 20:12

Updated 4 октября, 20:12

Фанатов группы Radio Tapok не пускают на концерт в Ростове

Фанатов группы Radio Tapok с билетами не пускают на концерт в Ростове

4 октября 2024, 19:32
Фото: 1MI
Фанатов группы Radio Tapok не пускают на концерт в Ростове
Ростовчане не смогли попасть на концерт группы Radio Tapok, сообщают фанаты в telegram-канале Don Mash.

Выступление рокеров в Ростове-на-Дону началось вечером 4 октября. Сотни фанатов собрались на улице Путевой, 1 возле здания «Кроп Arena». Однако к началу концерта выяснилось, что мест на всех не хватит. Многие поклонники буквально остались на улице.

— Всех людей впустили, просто им двигаться некуда, они зайти не могут, — говорит автор видео.

На кадрах видно, что перед девушкой, которая снимает видео, стоит толпа людей, позади нее — тоже.

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Видео: тг Don Mash. https://t.me/don_mash/7308
. Фанатов группы Radio Tapok не пускают на концерт в Ростове
— Организаторы, видно, билетов больше продали, — предположили некоторые.

Поклонники возмущены организацией концерта. Билеты на танцпол оказались по факту билетами на улицу. Люди слушают музыку любимых исполнителей, даже не видя их.

Ранее в Ростове отменили выступление Лолиты Милявской за сутки до назначенной даты.

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