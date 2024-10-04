Когда включат отопление в Ростове-на-Дону в 2024 году

Однако в большинстве многоквартирных домов отопление централизованное. Это значит, что даты включения отопления определяет местная власть, в случае с Ростовом — администрация. Она руководствуются правилом: если пять дней подряд среднесуточная температура ниже +8 градусов, то на шестой день нужно давать тепло. Температуру отслеживают по данным гидрометеоцентров. При этом чиновники могут сдвинуть рамки, и включить отопление раньше. А вот позже его дать не могут.