rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 октября, 12:47

Published 4 октября, 12:47

Modified 4 октября, 13:01

Updated 4 октября, 13:01

Когда включат отопление в Ростове-на-Дону в 2024 году

Когда включат отопление в Ростове-на-Дону в 2024 году

4 октября 2024, 12:47
Фото: rostovgazeta.ru
Когда включат отопление в Ростове-на-Дону в 2024 году
В Ростове еще почти по-летнему тепло, но уже во вторник, 8 октября, температура воздуха опустится до 10 градусов, и в квартирах резко похолодает. Когда в домах включат отопление и где оно появится в первую очередь, в материале RostovGazeta.

Когда начнется отопительный сезон в 2024 году

Отопление бывает автономным и централизованным. В первом случае в многоквартирном доме находится отдельная котельная, и жильцы могут самостоятельно решить на общем собрании, когда подавать тепло. Затем об этом уведомляют управляющую компанию.

Однако в большинстве многоквартирных домов отопление централизованное. Это значит, что даты включения отопления определяет местная власть, в случае с Ростовом — администрация. Она руководствуются правилом: если пять дней подряд среднесуточная температура ниже +8 градусов, то на шестой день нужно давать тепло. Температуру отслеживают по данным гидрометеоцентров. При этом чиновники могут сдвинуть рамки, и включить отопление раньше. А вот позже его дать не могут.

Дата старта отопительного сезона прописывается в постановлении администрации. Там указывают сроки начала запуска теплоснабжения, а также начала и окончания подключения домов к теплу.

Когда начнется отопительный сезон в 2024 годуКогда начнется отопительный сезон в 2024 году
Когда начнется отопительный сезон в 2024 году. Фото: 1MI

От чего зависит начало отопительного сезона

Накануне отопительного периода УК, как правило, проводит осмотр систем теплоснабжения, проверяет на наличие дефектов и проводит ремонт, если он необходим. Затем получает акт о проверке и паспорт готовности дома. Если одного из документов не будет к дате начала отопительного сезона, дом останется без тепла, даже если в городе его уже включили.

Подготовкой к отопительному сезону начинают заниматься практически сразу после окончания предыдущего — примерно с начала-середины апреля. У теплоснабжающих организаций есть графики проверки домов. К этому моменту управляющая компания должна подготовить документы.

Готовность дома проверяет комиссия, в которую входят представители теплоснабжающей компании (обязательно), Госжилинспекция, Ростехнадзор и газораспределительная организация (необязательно). Комиссия выносит заключение на основании документов. Личное присутствие требуется только по адресам, где были проблемы или жалобы. В зависимости от качества подготовки, могут быть три вида заключения: дом либо готов к отопительному сезону, либо не готов, либо УК нужно устранить нарушения и повторно отправить на проверку документы.

От чего еще зависит начало отопительного сезонаОт чего еще зависит начало отопительного сезона
От чего еще зависит начало отопительного сезона. Фото: 1MI

Кому отопление включают в первую очередь

Первым делом отопление включают в социальных объектах. К ним относятся школы, детские сады, больницы и прочее. После этого подключают жилой фонд.

Тарифы ЖКУ поднимут в Ростовской области почти на 12%
Узнать подробнее

Что нужно сделать, чтобы отопление дали раньше

Можно добиться включения отопления раньше даты, указанной в постановлении администрации. Для этого нужно организовать общедомовое собрание жильцов, собрать подписи за досрочное включение и направить документ в управляющую компанию или напрямую теплоснабжающей организации (если договор заключен напрямую).

Главное, чтобы дом был полностью готов к отопительному периоду, а технические возможности позволяли дать тепло только в конкретный дом. Кроме того, необходим общедомовой счетчик тепла. Однако даже при этих условиях жильцам могут и отказать, если у них есть долги за отопление.

Что нужно сделать, чтобы отопление дали раньшеЧто нужно сделать, чтобы отопление дали раньше
Что нужно сделать, чтобы отопление дали раньше. Фото: 1MI

Куда обращаться, если отопление не дали

Если вам вовремя не включили отопление, нужно обращаться в управляющую или ресурсоснабжащую компанию. В Ростове по поводу проблем с отоплением можно позвонить по номерам: 8 (863) 234–89–44 («Ростовские тепловые сети»), 8 (863) 274–50–15 («Теплокоммунэнерго»), 05, 8 (863) 244–26–64, 8 (863) 244–26–91 или 8 (863) 244–25–98 (департамент ЖКХ и энергетики).

Когда давали отопление в Ростове в прошлые годы

В 2023 году отопление включили в донской столице 11 октября. Из-за теплой погоды в конце марта его прекратили досрочно — 4 апреля 2024 года. В 2022-м батареи стали горячими 17 октября, а отключили отопление только 5 апреля, тоже раньше планируемого срока. В 2021 году отопительный период стартовал 6 октября и продлился до 13 апреля.

Вероятно, в этом году отопительный сезон начнется не раньше середины октября. Судя по прогнозу погоды, среднесуточная температура воздуха в городе приблизится к +8 градусам только 17 октября (+10 градусов — днем, +8 — ночью). Однако и она продержится недолго — через пару дней снова потеплеет до +13…+15 градусов.

Читайте также:
Похолодание до +10 и усиление ветра прогнозируются в Ростове-на-ДонуСиноптики рассказали, какая погода ожидает ростовчан в выходныеПроливные дожди или аномальная жара: какой погоды ждать ростовчанам в октябре?
#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#2022 год#Прогноз погоды#Отопление#Погода#Теплоснабжение#Социальные объекты#2023 год#Документы#Управляющая компания#Ростехнадзор#Госжилинспекция#Централизованное отопление#Проблемы с отоплением#Контактные номера
Подпишитесь