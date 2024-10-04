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Posted 4 октября, 09:04

Published 4 октября, 09:04

Modified 4 октября, 09:07

Updated 4 октября, 09:07

Коммерсант из Ростова проведет 8 лет за решеткой из-за крупной взятки

Коммерсант из Ростова проведет 8 лет за решеткой из-за крупной взятки

4 октября 2024, 09:04
Фото: rostovgazeta.ru
Коммерсант из Ростова проведет 8 лет за решеткой из-за крупной взятки
Директор коммерческой организации получил реальный срок за дачу взятки в размере 2,2 миллиона рублей, сообщает УФСБ по Ростовской области.

Руководитель компании договорился с начальством МКП «Ростгорсвет» о создании конкурентных преимуществ при заключении договоров на сумму порядка 26 миллионов рублей. Подсобить коммерсанту обещали за 2,2 миллиона рублей. В стоимость входило также беспрепятственное подписание актов выполненных работ и своевременная оплата по ним. Деньги он передал директору МКП и его заму.

«Сделка» состоялась в марте 2023 года. Когда руководитель коммерческой организации передавал сумму должностным лицам, всех взяли с поличным. Силовики задержали взяточников в тот же день.

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В отношении директора компании возбудили уголовное дело за дачу взятки. Железнодорожный суд Ростова признал его виновным и приговорил к восьми с половиной годам колонии строгого режима. Кроме того, ему назначили штраф — в размере суммы взятки. Сторона защиты обжаловала решение суда. Не исключено, что приговор удастся смягчить.

Уголовное дело в отношении директора «Ростгорсвета» и его заместителя также рассматривают в Железнодорожном районном суде Ростова. Решение по нему еще не вынесено.

Ранее стало известно об аресте экс-главы отдела Следкома по Таганрогу Руслана Багмута. Его подозревают в мошенничестве и пособничестве во взяточничестве.

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