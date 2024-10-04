Коммерсант из Ростова проведет 8 лет за решеткой из-за крупной взятки

Posted 4 октября, 09:04
Published 4 октября, 09:04
Modified 4 октября, 09:07
Updated 4 октября, 09:07
Руководитель компании договорился с начальством МКП «Ростгорсвет» о создании конкурентных преимуществ при заключении договоров на сумму порядка 26 миллионов рублей. Подсобить коммерсанту обещали за 2,2 миллиона рублей. В стоимость входило также беспрепятственное подписание актов выполненных работ и своевременная оплата по ним. Деньги он передал директору МКП и его заму.
«Сделка» состоялась в марте 2023 года. Когда руководитель коммерческой организации передавал сумму должностным лицам, всех взяли с поличным. Силовики задержали взяточников в тот же день.
В отношении директора компании возбудили уголовное дело за дачу взятки. Железнодорожный суд Ростова признал его виновным и приговорил к восьми с половиной годам колонии строгого режима. Кроме того, ему назначили штраф — в размере суммы взятки. Сторона защиты обжаловала решение суда. Не исключено, что приговор удастся смягчить.
Уголовное дело в отношении директора «Ростгорсвета» и его заместителя также рассматривают в Железнодорожном районном суде Ростова. Решение по нему еще не вынесено.