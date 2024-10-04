Коммерсант из Ростова проведет 8 лет за решеткой из-за крупной взятки

Руководитель компании договорился с начальством МКП «Ростгорсвет» о создании конкурентных преимуществ при заключении договоров на сумму порядка 26 миллионов рублей. Подсобить коммерсанту обещали за 2,2 миллиона рублей. В стоимость входило также беспрепятственное подписание актов выполненных работ и своевременная оплата по ним. Деньги он передал директору МКП и его заму.