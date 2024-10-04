Крупные банки повышают ставки по вкладам

«В этом году ставки по депозитам растут беспрецедентно быстро. Клиенты активно выбирают сразу несколько инструментов для сбережений. Поэтому мы входим в новое ралли повышения ставок по всем рублевым и юаневым продуктам. На рынке время вкладчика с максимально рекордными ставками и полным арсеналом инструментов для достижения финансовых целей или диверсификации сбережений», — прокомментировал тенденции заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков, его слова приводятся в сообщении банка.