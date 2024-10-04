Крупные банки повышают ставки по вкладам

Posted 4 октября, 12:20
Published 4 октября, 12:20
Modified 4 октября, 12:20
Updated 4 октября, 12:20
Сбер улучшил условия для премиальных клиентов, а также запустил новый вклад для клиентов уровня «Сберпервый».
Газпромбанк повысил ставки по краткосрочным вкладам.
ВТБ же сообщил сразу о повышении ставок как по вкладам в рублях, так и юанях.
«В этом году ставки по депозитам растут беспрецедентно быстро. Клиенты активно выбирают сразу несколько инструментов для сбережений. Поэтому мы входим в новое ралли повышения ставок по всем рублевым и юаневым продуктам. На рынке время вкладчика с максимально рекордными ставками и полным арсеналом инструментов для достижения финансовых целей или диверсификации сбережений», — прокомментировал тенденции заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков, его слова приводятся в сообщении банка.
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что не исключает дальнейшего повышения ключевой ставки на октябрьском заседании совета директоров. Ранее ЦБ принял решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 19% годовых, указывая, что текущее инфляционное давление остается высоким, а годовая инфляция по итогам 2024 года, вероятно, превысит июльский прогнозный диапазон 6,5-7%.