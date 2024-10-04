Массовые отключения электричества проведут в Ростове 4 октября

На два часа отключат свет на улице Шаумяна (с 10:00 до 12:00 мск — в домах № 26/41, 3/31/18; с 12:00 до 14:00 мск — в домах № 5, 8, 10, 26/41), Большой Садовой (с 12:00 до 14:00 мск — в домах № 22, 24, 26), Социалистической (с 12:00 до 14:00 мск — в домах № 11-15, 16-22, 36), в переулках Братском (с 12:00 до 14:00 мск — в домах № 25-29, 30-34) и в Халутринском (с 12:00 до 14:00 мск — в доме № 45).