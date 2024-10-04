Массовые отключения электричества проведут в Ростове 4 октября

Posted 4 октября, 04:22
Published 4 октября, 04:22
Modified 4 октября, 04:24
Updated 4 октября, 04:24
Утром 4 октября отключат свет на улице 1-й Киргизской (№ 37-55, 46-72), 2-й Киргизской (№ 36-46, 51-71), Казахской (№ 44-60), Белорусской (№ 61-65), а также в переулках Уральском (№ 31-61, 36-66), Ухтомском (№ 1-69, 2-74), Хибинском (№ 1-65, 2-66), Кубанском (№ 1-69, 2-68). Там не будет электричества с 09:00 до 17:00 мск.
В это же время лампочки погаснут в домах № 41-51 на проспекте Михаила Нагибина, № 70-82 на улице Нариманова, № 62-72 на Криворожской, № 65А на Симферопольской, № 19, 21 на Кулагина, № 39-43 на Тургеневской, № 39 на Курортной и № 22/2, 22/3, 22/4, 22/5 в переулке Оренбургском.
С 09:00 до 14:00 мск обесточат дома на улице Социалистической, 134-140, 131, 135-141 и на Большой Садовая, 114-116. С 09:00 до 13:00 прекратят энергоснабжение в домах № 131-161, 102-126 на улице Малюгиной, № 93-111, 72, 72Б, 82-86 на Филимоновской, № 119-123 в переулке Островского и № 105-109, 150-168 в Халтуринском.
На два часа отключат свет на улице Шаумяна (с 10:00 до 12:00 мск — в домах № 26/41, 3/31/18; с 12:00 до 14:00 мск — в домах № 5, 8, 10, 26/41), Большой Садовой (с 12:00 до 14:00 мск — в домах № 22, 24, 26), Социалистической (с 12:00 до 14:00 мск — в домах № 11-15, 16-22, 36), в переулках Братском (с 12:00 до 14:00 мск — в домах № 25-29, 30-34) и в Халутринском (с 12:00 до 14:00 мск — в доме № 45).
С 10:00 до 14:00 мск без электричества оставят ростовчан, проживающих по адресам: переулок Братский, 30/20, 36-38; улица Большая Садовая, 20, 28, 30; Социалистической, 23-25 и Серафимовича, 11/28.
На следующий день, в субботу планируют отключить свет только в одном доме: на улице Максима Горького, 15. Там электричества не будет с 09:00 до 13:00 мск 5 октября.
Ранее стало известно, в каких районах 4 октября будут перебои в работе радио и ТВ.