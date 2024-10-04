МТС Банк повысил ставки по вкладу на один год для физических лиц — до 20,5% годовых

Для премиальных клиентов банка при открытии вклада на те же сроки предусмотрена надбавка в размере до 0,2 процентных пункта с учетом капитализации к базовой ставке на вклады с ежемесячным начислением процентов. Таким образом, максимальная доходность для этой категории клиентов по вкладу, открытому на срок один год, составит 20,5% годовых.