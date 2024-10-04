МТС Банк запускает акцию «Добрый рубль» в поддержку социальной кухни в Ростове

Posted 4 октября, 08:12
Published 4 октября, 08:12
Modified 4 октября, 08:14
Updated 4 октября, 08:14
В ее рамках банк перечисляет один рубль за каждую покупку еды в супермаркетах, кафе и ресторанах в период с 30 сентября по 30 октября 2024 года в благотворительный фонд «Дари еду» на развитие проекта «Социальные кухни» в Ростове-на-Дону.
Традиционно акция «Добрый рубль» направлена на помощь тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, главным образом, одиноким пожилым людям и людям с инвалидностью, которые не могут самостоятельно приготовить себе обед. Акция стимулирует совершать привычные покупки, например, чашку любимого кофе, и тем самым помогать тем, кто в этом нуждается.
Чтобы стать участником акции «Добрый рубль» достаточно нажать на кнопку «Хочу помочь», перейдя по баннеру «Добрый рубль» в приложении МТС Банка или по ссылке.
С МТС Банком помогать легко, просто совершая покупки в рамках условий акции и оплачивая их любой картой банка.
Каждый «добрый рубль» банк перечислит из собственных средств в фонд «Дари еду» на развитие «Социальной кухни» в Ростове-на-Дону, где готовят горячие обеды, которые волонтеры доставляют тем, кто в них нуждается.
Также каждый неравнодушный может поддержать благотворительный проект «Дари еду» и приобрести продукты с длительным сроком годности в торговой сети «ВкусВилл», пожертвовав их в специальный бокс, установленный в магазине.