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Posted 4 октября, 08:12

Published 4 октября, 08:12

Modified 4 октября, 08:14

Updated 4 октября, 08:14

МТС Банк запускает акцию «Добрый рубль» в поддержку социальной кухни в Ростове

МТС Банк запускает акцию «Добрый рубль» в поддержку социальной кухни в Ростове

4 октября 2024, 08:12
Фото: МТС-Банк
Реклама. ПАО «МТС-Банк». erid: LjN8KCRxU
МТС Банк запускает ежегодную социально-благотворительную акцию «Добрый рубль».

В ее рамках банк перечисляет один рубль за каждую покупку еды в супермаркетах, кафе и ресторанах в период с 30 сентября по 30 октября 2024 года в благотворительный фонд «Дари еду» на развитие проекта «Социальные кухни» в Ростове-на-Дону.

Фото: МТС-Банк

Традиционно акция «Добрый рубль» направлена на помощь тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, главным образом, одиноким пожилым людям и людям с инвалидностью, которые не могут самостоятельно приготовить себе обед. Акция стимулирует совершать привычные покупки, например, чашку любимого кофе, и тем самым помогать тем, кто в этом нуждается.

Чтобы стать участником акции «Добрый рубль» достаточно нажать на кнопку «Хочу помочь», перейдя по баннеру «Добрый рубль» в приложении МТС Банка или по ссылке.

С МТС Банком помогать легко, просто совершая покупки в рамках условий акции и оплачивая их любой картой банка.

Каждый «добрый рубль» банк перечислит из собственных средств в фонд «Дари еду» на развитие «Социальной кухни» в Ростове-на-Дону, где готовят горячие обеды, которые волонтеры доставляют тем, кто в них нуждается.

Также каждый неравнодушный может поддержать благотворительный проект «Дари еду» и приобрести продукты с длительным сроком годности в торговой сети «ВкусВилл», пожертвовав их в специальный бокс, установленный в магазине.

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