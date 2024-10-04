МТС Банк запускает акцию «Добрый рубль» в поддержку социальной кухни в Ростове

Традиционно акция «Добрый рубль» направлена на помощь тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, главным образом, одиноким пожилым людям и людям с инвалидностью, которые не могут самостоятельно приготовить себе обед. Акция стимулирует совершать привычные покупки, например, чашку любимого кофе, и тем самым помогать тем, кто в этом нуждается.