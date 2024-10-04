На пять лет отправили в колонию наркоторговца из Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону оперативники задержали Степана Чертка еще в августе 2023 года. Во время обыска у него был обнаружен синтетический наркотик, который злоумышленник планировал продать. Общая масса вещества составила 2,21 грамма, что считается особо крупным размером.