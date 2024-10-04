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Posted 4 октября, 10:54

Published 4 октября, 10:54

Modified 4 октября, 10:56

Updated 4 октября, 10:56

Жителя Ростова-на-Дону осудили за продажу наркотиков в особо крупном размере

На пять лет отправили в колонию наркоторговца из Ростова-на-Дону

4 октября 2024, 10:54
Фото: Изображение Midjourney
Жителя Ростова-на-Дону осудили за продажу наркотиков в особо крупном размере
В Ростове-на-Дону вынесли приговор мужчине, продававшему психоактивные наркотические вещества в особо крупных размерах, информирует УФСБ России по Ростовской области.

В Ростове-на-Дону оперативники задержали Степана Чертка еще в августе 2023 года. Во время обыска у него был обнаружен синтетический наркотик, который злоумышленник планировал продать. Общая масса вещества составила 2,21 грамма, что считается особо крупным размером.

Правоохранители завели уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК России. Октябрьский райсуд признал преступника виновным по части 3 статьи 30 и пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ. Ему дали девять лет исправительной колонии строгого режима.

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Позже апелляционная инстанция переквалифицировала решение суда на часть 2 статьи 228 УК России. Наказание сократили до пяти лет с отбыванием в исправительной колонии, но уже общего режима.

Ранее в Ростове-на-Дону обнаружили нарколабораторию и 35 килограммов наркотиков.

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